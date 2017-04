ŠERIFOVA ŽENA IMA 59 GODINA I PRVI PUT SE PORAĐA: “Moja Atifa želi dijete po cijenu života”

Nema od moje Atife hrabrije žene na svetu. Po cijenu svog života htjela je dijete, nije odustajala ni kad bi svi drugi odustali. Sad čekamo bebu, strijpim, mnogo strijepim za nju, ali se nadam da će sve proći dobro, piše “Kurir“…

Ovako govori Novopazarac Šerif Nokić (68), čija supruga Atifa (59) u klinici u Višegradskoj u Beogradu održava trudnoću pošto je u sedmom mjesecu.

“Atifina je radost ogromna, nevjerovatna, kažem vam, ona je danas najsretnija žena na svijetu. Ja sam bio spreman da nakon tri vantjelesne oplodnje odustanemo, ali ona je išla dalje, zaista po cijenu svog života. Željela je i želi dijete nevjerovatnom snagom, četiri puta joj je za vrijeme vantelesne oplodnje život visio o koncu. Jednom mi je, dok je bila u teškom stanju, telefonirala, pozdravila se, oprostila se sa mnom, nije vjerovala da će preživjeti. Radujem se njenoj radosti, a moja osjećanja su, iskren sam do kraja, veoma pomiješana, i radujem se, ali i strijepim. S jedne strane, za Atifino zdravlje i kako će sve to proći, s druge strane, mi smo u godinama, biologija radi svoje, bojim se za to dijete sutra kad nas ne bude, šta će biti s njim, ko će mu pomoći”, priča Šerif.

Bog će pomoći

Njemu je brak sa Atifom drugi. Iz prethodnog, iz vremena dok je živio u Turskoj, iz koje se vratio prije 12 godina, ima četvoro djece. Najstariji sin ima 34 godine, najmlađa kćerka 16, nju je Atif dobio u 52. godini. I Atifa je imala brak prije Šerifa, ali nije imala djece. On i Atifa su osam godina u braku.

“Prva vantjelesna oplodnja nije uspjela, druga, treća… Sjećam se njene patnje, njenog razočaranja, srce joj se cijepalo. Koliko je samo vremena provela kod doktora, na analizama, u bolnicama, ali nije odustala. I ja sam je ubjeđivao da odustane, i doktori, upozoravali su je na rizik, ona je samo govorila: “Bog će meni pomoći”, i evo je sad čeka bebu”, kaže Šerif.

Van sebe od sreće

Radosnu vijest je prvi saznao i prenio supruzi.

“Otišao sam po njene rezultate u privatnu laboratoriju, sestra gleda one nalaze i kaže mi: “Ova gospođa je trudna. Je li to neka mlada žena?” Kažem joj: “Mlada je, mlada…” Kad sam se vratio kući, kazao sam Atifi da je u drugom stanju. Kakva je to burna reakcija bila, koliko samo radosti, sreće”, prisjeća se Šerif.

Nikad se ne žali

LOŠI USLOVI, ALI NE ODUSTAJE

Posebna briga mu je što njih dvoje nemaju svoj stan, kuću, nego žive u iznajmljenoj kući u centru grada. U velikoj sobi je šporet na drva na koji se griju, na plafonu tragovi prokišnjavanja.

“Bilo je teško i ranije, ali sve je to Atifa spremna da izdrži. Ona je takva, skromna, dobra… Ne pamtim da se nekad u životu na nešto požalila, ni kad joj je bilo najteže. Moja je Atifa najhrabrija žena na svijetu, nema takve”, kaže Šerif.

