Ispovijest transrodne Romane: “Prekomanda u Bihać mi je promijenila život, mada sam oduvijek znala da sam žensko”

“Bila sam na straži u Somboru. Nešto je šušnulo i ja sam pucala. Imala sam tri metka. Ranila sam ovcu”, opisuje svoje iskustvo iz vojske Romana Taylor (48), u kojoj je bila vezista. Za kaznu je dobila prekomandu u Bihać, piše “24sata“…

“Rekli su mi da imam pravo na jedan jedini izlazak. Otišla sam u grad i vidjela robnu kuću sa ženskim donjim vešom. Rekla sam prodavačici da curi kupujem donji veš. Uzela sam crne čipkaste gaćice. Od tada sam ih stalno nosila. Palilo me to jako. Tamo nije bilo nekih kontrola. To mi je bio jedini gušt u vojsci”, kaže transrodna aktivistica, bivši modni dizajner Robantico.

Oduvijek je, priča, znala da je žensko.

Nisam voljela kauboje

“Čim sam prohodala, prvo što je bilo je da sam uzela lutke u ruke. Ništa drugo me nije zanimalo. Nikad nisam pročitala kaubojski roman. Ljubavne romane sam krala od sestre. Lakirala sam nokte kao dijete. Materine torbice sam furala”, kaže Taylor i dodaje da su je još od malih nogu privlačili dečki.

U školu je išla u haljinama

“Govorila sam svima da imam dečka, a ne djevojku. U haljinama sam cijeli život. Vraćali su me iz škole jer sam u razred dolazila u sestrinim haljinama. Imala sam logorić u brdu i tamo sam se presvlačila u ženske haljine. Šminkala sam se sestrinom šminkom. Spomenar sam kao mala pisala u ženskom rodu. Oduvijek sam znala da sam u duši žena. Sve drugo bilo je naopako”, kaže.

“Na mojim udarcima digla se svijest o toleranciji”, kaže Romana. U dvije godine, koliko traje njena tranzicija, prebili su je 21 put. Psihička maltretiranja ne broji. Romana je od stresa od zadnjeg napada početkom aprila izgubila šest kila. U bolnicu ide na infuziju.

U Zagreb je došla s jednom vrećicom

“Psihički sam stvarno jako loše. Pogoršala mi se i azbestoza. Morala sam prestati pušiti cigarete”, kaže Romana.

U mladosti je u Pločama tri godine radila u fabrici azbesta, nakon čega je oboljela. Zatim je otišla u Zagreb. Došla je s vrećicom u ruci. Pobjegla je iz smjene iz fabrike azbesta jer joj je, kako kaže, pukao film. Porodica joj zbog toga, kaže, nije bila sretna.

“Imala sam nekoliko veza s gay dečkima, ali kad bih im došla u krevet u ženskom vešu, ne bi dobro završilo”, kaže Romana.

Sa ženom nikad nije imala se*s. S djevojkom se samo poljubila.

Porodica je htjela da vozi kamion

“Htjeli su da budem kamiondžija te da vozim mandarine i imam djecu. Čim sam se iskrcala u Zagrebu, znala sam da se neću više nikad vratiti”, kaže Romana. U Zagrebu se počela baviti modnim dizajniranjem nakon studija na Tekstilno tehnološkom fakultetu. Faks je, priča, prekinula zbog karijere modela.

“Šivala sam za Josipu Lisac, Massima, Zdenku Kovačiček, Maju Blagdan… Bilo mi je predivno raditi s njima. Bilo je jako komičnih situacija kad su me te zvijezde znale zvati usred noći da im promijenim kroj. Ali dobro, i ja bih se tako ponašala da sam jedna od njih”, kaže Romana, koja je ispričala svoje zgode sa zvijezdama. Jednom je šivala haljinu i za Elizabetu Gojan za Večernjakovu ružu. Tad joj je zaboravila sašiti zatvarač na haljinu pa joj je šila na licu mjesta.

Seve mi je rekla da sam lijepa

“Poslije sam zaboravila na Elizabetu. Nije mogla skinuti haljinu kad je išla na after party. Trgali su je s nje, a Elizabeta me je htjela zadaviti nakon toga”, smije se Romana. Nije joj bilo ugodno kad su manekenki Aleksandri Grdić ispale grudi u njenoj haljini.

“Severini sam šivala crvenu haljinu u stilu Marilyn Monroe dok je bila u toj fazi. Srele smo se lani na Gay prideu u Zagrebu te se izljubile i izgrlile. Rekla mi je da sam prekrasna žena”, ponosna je Romana.

