Maloljetne prostitutke prodaju tijelo za 20 maraka

Naime, kako prenose srbijanski mediji, na jugu Crne Gore cvjeta maloljetnička prostitucija i to širokih razmjera.

U blizini mjesta Vranj, mlade djevojke prodaju svoje tijelo za cijenu od po 10 eura, a klijenti im uglavnom dolaze iz Albanije i Kosova.

Jedna od prostitutki za crnogorske medije opisala je jednu situaciju iz “balkanskog centra prostitucije” u Vranju.

– Jednog jutra kada smo popili malo više u kafiću smo ostali ja, gazdarica, njezin suprug i jedan klijent Albanac. Trebalo je da ja odradim posao, ali gost je želio gazdaricu – priča Barbara, prenosi “Avaz“.

– Dogovarali smo se koga će na kraju „voditi“, mene ili nju kada je raspravu prekinuo suprug od gazdarice riječima: “Daj 250 eura i imaš 15 minuta na raspolaganju“. Ovaj je odmah pristao i on i gazdarica su otišli u sobu. Gazda i ja smo izašli vani i zapalili cigaretu. Činilo mi se da je nervozan. Šutio je i šetao. Nakon petnaest minuta Albanac i njegova žena izašli su u dvorište, on je stavio novac u džep i sa ženom otišao kući. Kao da je sve normalno i kao da se do prije par minuta nije bila s drugim – opisuje Barbara jednu od scena.

