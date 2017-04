Američka blogerica popljuvala hrvatski grad kojeg turisti obožavaju: “Ne gubite vrijeme tamo”

Njen post prenosimo u cjelosti.

“Zadar je poput prvog dečka s kojim hodate u srednjoj školi jer ste mladi i ne znate za bolje. Nije baš uzbudljiv, no nema ništa loše s njim i jednostavno se možete navesti na razmišljanje da je puno zabavniji nego što je.

NE. NEĆU TO DOPUSTITI.

Ne gubite vrijeme na Zadar. Kao vaš savjetnik za putovanja i vodič, kažem vam… Postoje bolje opcije.

Želite uzbuđenje? Idite u Split.

Želite kulturu? Idite u Zagreb.

Želite romansu? Idite u Rovinj.

U Zadar trebate ići ako:

– Zarađujete kao fotograf/na Instagramu.

– Osvojili ste besplatan put tamo jer – besplatan put!

– To je to.

Teško mi je to reći, jer sam zbilja bila uzbuđena oko putovanja u Zadar. No ako sam iskrena… To mi je najmanje drag hrvatski grad (Za vašu informaciju, putovala sam Hrvatskom 2,5 mjeseca i posjetila devet gradova). Nažalost, Zadar uopće nije super. Precijenjen je i komercijaliziran, i to je jedino mjesto koje ne bih nikad ponovno posjetila (osim ako ne osvojim besplatan put jer – besplatan put).

Reći ću da ipak postoji mnogo dobrih mjesta za fotkanje.

Zapravo bi bilo jako lako stvoriti dojam da je Zadar nevjerojatna destinacija (zato sam i bila uzbuđena što ću ga posjetiti). Posjetili su ga drugi blogeri i izgledao je jako cool. No svi koji će vam reći da je Zadar nevjerojatan potpuno lažu. Ili žele da budete ljubomorni na njihove objave na Facebooku i Snapchatu. Ili nikad nisu bili nigdje drugdje u Hrvatskoj.

Da Zadar ima Morske orgulje. Ako niste čuli za njih, riječ je o eksperimentalnom instrumentu koji “svira” kako valovi ulaze i izlaze iz cijevi. Znam, zvuči kao super ideja. No učinite sebi uslugu i samo ih gledajte na YouTubeu, obećavam nećete ništa propustiti ako ih ne vidite uživo. Bile su krcate do ruba obale. I ako ću biti potpuno iskrena, zvuče poput kita koji rađa. Nisam se mogla ni pretvarati da uživam, jer nakon to sam snimila ovaj video, pojavila se ekipa beat boxera i počeli izvoditi glasnu glazbu pored orgulja. Tako da su glazbeni porod mladunčeta zasjenili bijelci koji su skakali okolo poput pijetlova. Osim toga, bila je takva gužva da sam doslovno sjedila na drugom čovjeku.

“No čekaj”, reći će osoba koja se informirala o Zadru.

“Zadar ima i Pozdrav suncu?”.

Pozdrav suncu je umjetnička instalacija sastavljena od 300 staklenih ploča postavljenih u obliku kruga. Paneli se pune solarnom energijom tijekom dana te noću stvaraju light show (Nalaze se na podu pa možete hodati po njima i pokazati suncu tko je zapravo šef).

Ako očekujete da će ovo biti jako uzbudljivo, razmislite ponovno. Nakon što hodate uokolo nekoliko minuta, shvatit ćete da se svjetla mijenjaju jako sporo, neka su pokvarena, a kad ih gledate nekoliko minuta, više nemate što tu raditi. Naravno, možete pokušati snimiti slatku fotku #socialmedia #selfie #fomo #thetimeofmyliiiiiife!

Možete snimiti i time lapse, što sam ja napravila.

Tu je i crkveni toranj, usko stubište po kojem se penjete i vidikovac na stari grad. Možda snimite fora fotke, ovisno o vašem umijeću i kvaliteti kamere koju imate.

Još jedna stvar. Dok je stari dio grada u Rovinju pun lokalnih umjetnika koji prodaju ručno rađene suvenire i obiteljskih restorana s ukusnom istarskom hranom, u zadarskom starom gradu nalaze se trgovine poput Manga, Calzedonije i Max&Co. Ne znam, možda sam malo stroga, no prekomercijaliziran je za moj ukus. Nisam osjećala tu atmosferu starog šarma zbog koje se osjećate posebno. Čak je i sladoled bio razočaravajuć. Bio je bezličan i samo ‘u redu’ (poput svega u Zadru).

Svi imaju drugačiji stil putovanja i to je totalno u redu. Idite u Zadar ako želite. Ponekad morate biti s dosadnim običnim tipom kako biste cijenili savršenog tipa koji dođe nakon njega. No ako to već radite neka to traje samo jedno ljeto. ili jednu noć. Ne ništa ozbiljno. Jer postoje zaista prelijepi hrvatski gradovi koji vas čekaju. I možete naći bolje od Zadra”, napisala je.

Njene kritike izazvale su bijes Zadrana, koji na društvenim mrežama izražavaju neslaganje s njom.

