Pretukli čobana, vezali ga i ukrali stado ovaca

Incident se dogodio prije dvije noći, nakon 21.30 dok je Matin bio u maloj trošnoj kući, na imanju na kojem čuva ovce Mihajla Antunovića.

– Psi su počeli da laju i kada sam pogledao napolje nisam ništa video. Pomislio sam da su divlje svinje. Ali, kada sam izašao iz kućice jedan muškarac me je ščepao za vrat i bacio u dovratak i počeo je da me guši. Strašno sam se uplašio, a on me je izvukao napolje, bacio na zemlju i tukao. Udarao me je u glavu i gdje god je stigao. Uzeo mi je mobilni telefon i novčanik, a onda je rekao drugom muškarcu da me veže. Vezali su mi ruke na leđa i noge i ubacili su me u kuću – još uvijek je u šoku Ivica Matin, piše “Blic“.

Pretučeni čoban kaže da je vidio dvojicu razbojnika i da se jedino sjeća da je jedan od njih bio kurpulentniji.

– Jedan je stajao ispred kuće sa baterijskom lampom i povremeno je otvarao vrata i samo bi me pogledao. Zatim sam čuo zvuk automobila, ali pretpostavljam da su imali i prikolicu kojom su odvezli ovce. Oko pola sata ništa nisam čuo, bila je tišina, a onda je jedan provirio kroz vrata i rekao mi da su oni završili posao i da odlaze, a mene neka gazda odveže. Dugo sam se mučio sa odvezivanjem ruku, a onda sam otišao kod gazde i pozvali smo policiju – priča Matin.

Vlasnik stada je ubijeđen da su ovce završile u klanici i da su razbojnici htjeli da se počaste za Uskrs, a istraga o ovom događaju je u toku.

– Sve smo prijavili policiji i nadam se da će huligani i lopovi biti pronađeni. Ivica je došao do mene poslije 23 sata, bio je sav izudaran, strašno je izgledao. Na sreću nije teže povrijeđen. Mnogo mi je žao što mu se to desilo, ali se iskreno nadam i da će oni koji su to uradili biti uhapšeni – kaže Mihajlo Antunović.

