DETALJI STRAVIČNE NESREĆE: Traktor ZGNJEČIO DJEČAKA (10) pred ocem i dedom!

Čupao kosu

Advertisements

“Obilazili su rupu na putu i traktor se nekako omakao. Deda i otac su ispali na put, a dijete je propalo kroz živu ogradu napravljenu od bagrenja i otkotrljalo u njivu. Nažalost, na mjestu je ostalo mrtvo. Najvjerovatnije je traktor pao preko njega i zgnječio ga, ali se provjerava i mogućnost da je mališan udario glavom u bagremovo drvo”, kažu mještani Prijezdića, s kojima smo juče razgovarali, piše “Kurir“…

Lakše povrijeđen, deda je pokušao da pomogne malenom Mladenu.

“On ne može da prihvati da mu je unuk nastradao. Kažu ljudi da je ležao u njivi pored njega, kukao i čupao kosu s glave”, kroz suze priča komšinica nastradalog Mladena.

Najbolji đak

Oni su još uvijek potreseni zbog nesreće kakva se ne pamti.

“Ne možemo da dođemo sebi, cijelo selo plače za malim Mladenom. Ne može se opisati kakvo je to dijete bilo. Najbolji đak, fudbaler, svaku sekciju koja postoji u školi on je pohađao. U svemu je bio najbolji. Ima sestricu, koja je tek pošla u prvi razred. Jadni roditelji, šta će i kako će, ne smijemo ni da odemo do njihove kuće. Prestravljeni smo, tuga nad tugama. Moj sin se družio s njim, užasno nam je da mislimo o tome”, pričaju naši sagovornici.

Međutim, neki mještani su ispričali da je traktorom navodno upravljao stradali dječak.

“Ljudi pričaju da je dječak na nizbrdici pokušao da promijeni brzinu, traktor je jurnuo niz brdo, udario u bagrem i prevrnuo se”, kažu mještani Prijezdića.

Advertisements

loading...

Facebook komentari