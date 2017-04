Prevareni Crnogorci: Dali hiljade eura da ožene Albanke, pa ostali i bez para i bez mladih

Oni ne žele da im se spominje ime zbog navodne sramote, a “Vijestima” su se obratili, jer su htjeli upozoriti druge da ne budu prevareni kao oni.

Advertisements

Čovjek iz rožajskog sela, čiji je identitet poznat redakciji “Vijesti”, tvrdi da je dao 2.500 eura kako bi se oženio djevojkom iz okoline Skadra, ali da nevjestu nikada nije ni vidio.

– Zato bih upozorio sve koji se odluče na ovaj korak da dobro paze da ne prođu kao ja – kaže. Četiri njegova prijatelja oženjeni su Albankama.

– Pokazale su se kao dobre žene, majke i domaćice. Naše žene neće na selo, pa sam odlučio i ja dovesti Albanku. A za to treba posrednik – neko ko zna njihove prilike i ko će za vas garantirati i prevoditi. Tako sam došao do čovjeka iz Andrijevice za kojeg su mi rekli da se tim poslom uspješno bavi godinama.

Tvrdi da mu je “posrednik” tražio 3.000 eura koje bi navodno dao nevjestinoj obitelji.

– Dao sam mu 2.500 eura jer sam trenutno imao toliko, a ostatak sam mu trebao dati po obavljenom poslu. Donio mi je fotografije potencijalnih nevjesta. Odabrao sam jednu i krenuli smo u neko selo pored Skadra. Kada smo stigli tamo pokazali su nam potpuno drugu djevojku jer je moja izabranica navodno bila kod rođaka u posjeti. Ona je bila jako stara i s hendikepom pa smo se dogovorili da dođemo opet za dvije sedmice.

– U međuvremenu mi je posrednik rekao da se obitelj predomislila jer sam ih navodno uvrijedio, te da su pare ostale kod njih. Tražio mi je još para kako bi me upoznao s drugom djevojkom, ali sam izgubio povjerenje u njega – ispričao je ovaj muškarac.

Čovjek iz okolina Andrijevice tvrdi da je dao 10.000 eura, ali da se još nije oženio.

– Izvarali su me ljudi. Najmanje osam puta sam putovao do Albanije. Sada mi se čini da je to uhodani lanac prevare u kojem sudjeluju i naši ljudi i Albanci. Zarađuju na tuđoj nevolji, Bog ih kaznio – kaže.

On je ispričao da je uspio kući dovesti Albanku za koju je platio 3.000 eura.

– Prvo sam išao da se upoznamo, pa da je zaprosim. Takvi su običaji. Čak je i njena familija dolazila vidjeti gdje živim. Treći put sam otišao da je dovedem kući. Nakon 17 dana je pobjegla, ne znam kako. Vjerujem da sam i tada bio prevaren jer sam kasnije čuo da postoje agencije u Skadru i da se njima plaća dio novca za djevojke koje se navodno udaju, a poslije pobjegnu – kaže.

Ni narednog puta kaže da nije imao sreće.

– Otišli smo po djevojku. Tražili su mi da ostavim dvije hiljade eura. Kada smo stigli na albansku granicu rekla je kako se mora vratiti da se pozdravi s ocem i bratom, a da je mi tu čekamo. Noć se spuštala i plašili smo se da nas netko ne napadne pa smo se vratili u Crnu Goru.

Nakon svega, on kaže da nikome ne bi preporučio da preko nepoznatih ljudi traga za nevjestom iz Albanije “jer je sigurno da će biti prevaren”.

Bjelopoljac, navodna žrtva prevaranata, kaže da je razmišljao da se obrati policiji, nakon što je ostao bez 2.000 eura i nevjeste, ali da su ga prijatelji nagovorili da to ne čini.

– Rekli su mi da bih u tom slučaju mogao krivično odgovarati za trgovinu bijelim robljem. Tko zna kako bi policija protumačila tu priču. Pretpostavljam da ni drugi ne prijavljuju iz istog razloga, ili zato što ih je sramota da se za to čuje – kaže i tvrdi da je svu ušteđevinu dao sugrađaninu Lj. K.

Priča da su u Skadru uzeli nevjestu, ali da je pobjegla.

– Na povratku smo svratili u jedan restoran u Podgorici ručati. Ona je rekla da ide do toaleta i pobjegla je. Lj. K. je navodno tražio, ali je nije bilo nigdje. Shvatio sam da sam prevaren. LJ. K. mi se više nije javljao na telefon, niti smo ga mogli naći kod kuće. Čuli smo da je još neke sugrađane na isti način prevario – prenose Vijesti.me priče nesuđenih mladoženja.

Advertisements

loading...

Facebook komentari