PAZITE KAKVU ODJEĆU NOSITE – Mladić priveden zbog majice: “To je govor mržnje i pozivanje na nasilje!”

Razlog: na majici je imao natpis A.C.A.B., akronim engleske fraze “All Cops Are Bastard” koja u hrvatskom prijevodu znači “svi policajci su kopilad”.

Advertisements

Nošenje takve majice uvredljivo je za policajce pa je 29-godišnjak u postaji majicu morao skinuti, a potom mu je i oduzeta kao predmet prekršaja i dokaz u predstojećem sudskom postupku. Nije nam poznato je li NN iz postaje izašao gol do pojasa, ali je poznato da je izišao s prijavom za prekršaj članka 5 Zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira u kojem stoji da “ko na javnom mjestu izvođenjem, reprodukovanjem pjesama, kompozicija i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 200 do 2.000 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana”, piše “Zadarski“…

Uz akronim koji potiče na mržnju na majci s maskirnim uzorkom odmah ispod natpisa nacrtan je i bokser. Poruka je jasna: mržnja i nasilje, a svako javno podsticanje na mržnju, nasilje i diskriminaciju, bilo riječima ili simbolima, smatra se prekršajem kojeg policija mora sankcionisati.

“Policija isto postupa i kod slučajeva kada su u pitanju drugi simboli čije je promovisanje podležno zakonskim sankcijama, kao što je fašističko i ustaško znakovlje, ili marihuana”, kazao je Elis Žodan glasnogovornik zadarske PU.

Na pitanje znači li to da će ljudi završavati u policiji i zbog majica s Bob Marleyem na kojem puši joint ili se vijori list marihuane koja je, što za rekreativne što za medicinske svrhe, legalizovana u većini zapadnih zemalja, Žodan je kazao da ne živimo u policijskoj državi i da policija ne namjerava provoditi represiju nad građanima, ali će sankcionisati sve koji promovišu simbole mržnje.

“Taj akronim, A.C.A.B., je oblik govora mržnje i vrijeđanja policijskih službenika. Zbog takvih majica policija je već reagovala, pa je tako 2007. podnijela prijavu protiv oca u Rijeci koji je sebi i sinu kupio majicu s istim natpisom i krenuo na fudbalsku utakmicu. Prije toga u Zagrebu su zbog istog natpisa na majicama bila privedena dva navijača. Akronim A.C.A.B. se dosta veže uz navijačku supkulturu, ali njegova primjena je šira, što se lično možete uvjeriti i po brojnim grafitima u Zadru”, govori Žodan.

Razlog zašto je takvu informaciju zadarska policija pustila u javnost je preventivne prirode, dodaje Žodan. Htjelo se ukazati roditeljima, ali i široj javnosti, da je isticanje takvih poruka, koje se mogu naći i na učeničkim torbama, neprimjereno i zapravo predstavlja prekršajno djelo.

Inače, Zadranin koji je zaradio prijavu zbog natpisa na majici spada u krug starih policijskih poznanika. Još kao maloljetnik simpatizovao je skinhede, a potom je bio prijavljivan za čitav niz različitih kaznenih dijela i prekršaja, kao što su nasilje u porodici, na javnom mjestu…

Advertisements

loading...

Facebook komentari