SCENARIJ KOJI BI SE MOGAO DOGODITI: KAZNA ZA DVOSTRUKO UBISTVO RODITELJA – Ako Šunjergu proglase neuračunljivim na slobodi može biti već za 6 mjeseci!

Stoga, ovaj će tekst pokušati pokazati kakav će daljnji život imati 19-godišnji ubica koji je nedavno na podmukao način u Čisti Velikoj ubio svoju majku i oca, piše “Slobodna Dalmacija“.

Kao što su mediji nedavno izvijestili, ubica je iz pritvora šibenskoga zatvora, zbog teškog psihičkog stanja, prevezen u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj u Zagrebu, gdje će ostati dok mu se, i ako mu se, psihičko stanje ne popravi. A to “šetanje” od zatvora do psihijatrije, po svemu sudeći, bit će mu život i idućih godina, a ko zna, možda i do kraja života.

Kako su mediji nakon ubistava izvještavali, Šunjergi prijeti, ako mu se bude sudilo kao punoljetniku, dugotrajan zatvor (u Hrvatskoj najviše 40 godina), međutim upitno je hoće li on biti uopće i osuđen na zatvorsku kaznu.

Obavezno liječenje

Naime, ako se tokom suđenja i psihijatrijskog vještačenja pokaže da je ozbiljno psihički bolestan i da je zločine počinio u stanju neubrojivosti, izbjeći će zatvorsku kaznu, ali će mu biti određeno obavezno psihijatrijsko liječenje na jednom od četiriju forenzičkih psihijatrijskih odjela u Hrvatskoj.

Takvi odjeli postoje na otoku Ugljanu (34 kreveta), Rabu (54 kreveta), u Vrapču (70 kreveta) i Popovači (200 kreveta). Te forenzičke psihijatrije u Hrvatskoj popunjene su 95 posto, a onih pet posto kreveta moraju biti prazni zbog novih pacijenata koji će, prije ili poslije, imati potrebu za forenzičkim psihijatrijskim smještajem. Inače, svugdje u svijetu raste broj forenzičkih kreveta, dok je broj običnih psihijatrijskih kreveta u opadanju.

Što se tiče Tina Šunjerge, on može biti osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora ako mu se bude sudilo kao punoljetnoj osobi, ili najviše 10 godina zatvora ako mu se bude sudilo po Zakonu o sudovima za mladež. Na sudovima za mladež sudi se maloljetnicima ili mlađim punoljetnicima do 21. godine života, a suđenje se, ako nije dovršeno do isteka 21. godine života, može produljiti i do njegove 23. godine, a zatim se mora voditi redoviti postupak kao da je počinitelj odrasla osoba.

Međutim, ako sud utvrdi da je Šunjerga u trenutku počinjenja teškog kaznenog djela dvostrukog ubojstva bio neubrojiv, onda će mu se suditi po odredbama Zakona o kaznenom postupku koje se odnose na duševno bolesne osobe i u tom slučaju neće ga se proglasiti krivim, nego će se utvrditi da je kazneno djelo počinio u neubrojivom stanju pa se neće izreći vremenska zatvorska kazna.

Tada će mu se izreći obvezno psihijatrijsko liječenje koje može trajati onoliko koliko to procijene vještaci psihijatri, odnosno čak i doživotno, ali teoretski može biti pušten i nakon šest mjeseci, što je malo vjerojatno.

Vještvo i vještaci

Petnaest dana prije isteka prvih šest mjeseci liječenja, s odjela forenzičke psihijatrije obavijestit će se sud koji bi sudio Šunjergi da istječe prvih šest mjeseci liječenja. Tada će psihijatri forenzičkog odjela na kojemu boravi Šunjerga obaviti vještvo njegova psihičkog stanja i o tome će izvijestiti sud.

Ako sud ne bude zadovoljan nalazom vještaka, može pozvati neovisnog vještaka psihijatra s nekog od ostalih forenzičkih odjela, koji će donijeti svoj sud o njegovu psihičkom stanju. Ako, po mišljenju stručnjaka, njegovo liječenje bude završeno i ako se s time složi sud, Šunjerga bi bio pušten na slobodu uz obavezno psihijatrijsko ambulantno liječenje kod kuće.

No, ako sud ne bude zadovoljan ni nalazom drugog vještaka, može se pozvati i trećega, koji će ponovno obaviti Šunjergino vještačenje.

Ako njegovo psihijatrijsko liječenje, po nalazu vještaka i po odluci suda još uvijek, nakon prvih šest mjeseci, ne bude završeno, Šunjergi se boravak na forenzici produljuje za godinu dana, tokom kojih i on sam preko svog advokata može tražiti vještačenje. Tokom tih sljedećih godinu dana na forenzičkom odjelu Šunjerga bi ponovno primao terapiju i nakon isteka godine dana ponovno bi bio vještačen. I tako unedogled.

