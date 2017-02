MAJKA UBIJENE KRISTINE (18) U POTRESNOJ PORUCI: Nakon što se počelo pisati o njenom privatnom životu

Osumnjičeni za ovaj zločin, David Komšić, svojom nasilnom prošlošću i okrutnim odnosom prema ubijenoj Kristini, danima je u centru pažnje većine medija. Ubistvom trudne djevojke, svojim bahatim ponašanjem i neobičnom nonšalantnošću koju je pokazao dok je izlazio iz DORH-a, možda i zaslužuje sav negativni publicitet koji se veže uz njega.

Međutim, kako to često biva, pojedini mediji su, osim relevantnih činjenica za sam slučaj, počeli iskorištavati i samu Kristinu i pojedinosti iz njenog privatnog života. Iz profesionalnih principa nećemo navoditi o čemu pišu.

Kristinina majka je zamolila Index da javno uputi apel na javnost i medije da prestanu sa senzacionalističkim mrcvarenjem života njenog djeteta. Dosta joj je uznemiravanja, dosta joj je sramotnih izvlačenja detalja koji nemaju veze s ovim slučajem, prenosi “Doznajemo”.

– Želim zamoliti medije da prestanu s lešinarenjem Kristininog privatnog života. Osjećamo se ugroženi zbog cijele ove situacije. Itekako. Stalno me netko poteže, zivka. Nek me ostave na miru. Neka me ne uznemiravaju. Neka više prestanu pisati o njenom životu, nije ni meni lako. Nema smisla, zamolila je majka ubijene Kristine Krupljan.

USMRTIO JE SA 60 UBODA. Zbog teškog ubistva Kristine Krupljan (18) koju je, sumnja se, iz osvete usmrtio s više od 60 uboda, a najviše po vratu, te po glavi i prsnom košu, trupu, rukama i natkoljenici, Davidu Komšiću (19) određen je jednomjesečni istražni zatvor.

Prema onome što se dosad zna iz istrage, bivšu djevojku ubio je u u njenoj Opel Astri na parkiralištu stambene zgrade na Volovčici u srijedu u 21.30 sati nakon jednosatne zajedničke večere u jednoj pizzeriji. Kako smo doznali, pogleda “hladnog kao špricer” u tužiteljstvu je u prisutnosti pravnog zastupnika Frana Olujića, iznio vrlo kratku odbranu u kojoj je izrazio žaljenje.

– Žao mi je zbog toga što se dogodilo. No nisam u psihofizičkom stanju da bih detaljno iznosio obranu – izjavio je Komšić u prostorijama Državnog odvjetništva, čime nije direktno priznao djelo, piše Jutarnji list.

Ništa rječitiji Komšić nije bio ni kada ga je, sat vremena nakon zločina, otac dovezao u policijsku stanicu. Pretpostavlja se da je Kristina ubijena uslijed nezapamćene količine bijesa koji se u ubici probudio kad ga je nakon večere u gradu dovezla autom pred kuću i rekla mu da je trudna s drugim muškarcem te da prekida vezu.

PRIJETEĆE PORUKE. Hrvatska je policija potvrdila nakon izlaganja odbrane da je David Komšić (19 godina) optužen za teško ubistvo svoje djevojke Kristine Krupljan (18). Prema ovom članku zakona, Komšiću prijeti najmanje deset godina robije.

Osim toga, policija je dokazala da Komšić u vrijeme izvršenja zločina nije bio pod uticajem alkohola ili narkotika. Također je otkriveno kako je Komšić imao zabranu prilaska Kristini, koja je trajala dva mjeseca, a on je u tom periodu četiri puta prekršio tu mjeru.

Prema podacima Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Kristini je slao uvredljive i prijeteće SMS-ove: “…Ku*vo. Ubit ću te, ubit ću te već sutra”.

Osim prijetećih poruka i poziva, tukao ju je i cipelario nogom u lice pa je u nekoliko navrata tražila medicinsku pomoć, a pojedine prijetnje zvučale su zastrašujuće: “Mogu te udariti, a da se to ne vidi”.

U međuvremenu se pojavljuju nove informacije o zločinu koji je potresao Hrvatsku, a mediji su se dokopali i fotografija s društvenih mreža koje pripadaju ubici.

Komšićeve objave na Instagramu daju nešto više informacija o njegovu životnom stilu. Tako je prije dvije sedmice objavio snimak nadzorne kamere na kojoj se vide policajci koji ga, sudeći po njegovom komentaru, traže, a koje je nazvao “smećarima”.

– Kad te smećari traže u nedjelju u 8:00 ujutro, a ja ih posmatram preko kamera, na drugoj adresi i u toplom krevetu – napisao je David K. ispod fotografije.

Inače, David Komšić porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, a njegova porodica dolazi iz Kiseljaka

