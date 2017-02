OD 1. JUNA: Ko udari ženu, pravac zatvor!

Stefanović je, u izjavi novinarima, kazao da uvijek kada posjeti Sigurnu kuću prisjeti se teške situacije zbog čega su ove žene tu dospjele i, kako dodaje, ljudski je da im se, ne samo pruži podrška, već da se učini sve što je moguće da nasilje prestane i svi nasilnici shvate da postoji snažan odgovor države Srbije protiv nasilja u porodici, piše “Alo!“…

“Zbog toga i našim posjetama i radom na novom zakonu, kao i aktivnostima policije, tužilaca i sudova na terenu želimo da ukažemo na to da nećemo stajati po strani, već ćemo svakim svojim djelovanjem učiniti da to nasilje prestane”, naglasio je on.

Stefanović je rekao da u našem društvu često ne postoji konsenzus o važnim pitanjima, ali da treba postići jedinstvo i poslati jasnu poruku da nećemo trpjeti nasilje, da će se žene u Srbiji osjećati sigurno, da će policija oštro postupati prema nasilnicima, a sudovi ih osuđivati na ozbiljne zatvorske kazne.

Prema njegovim riječima, zbog toga je donijet novi zakon i počela obuka policajaca, tužilaca i sudija.

“Oni će biti spremni da od 1. juna u punom kapacitetu primjenjuju zakon. Naš posao je da pružimo podršku, budemo oslonac i veoma oštri kada se govori o ovim krivičnim djelima, da pokažemo izvršiocima, koji misle da mogu nekažnjeno da premlaćuju žene, da to nećemo tolerisati, da ćemo ih oštro kažnjavati i da će država biti oslonac svakoj žrtvi”, poručio je Stefanović.

Istovremeno je istakao da je neophodan rad i na prevenciji, kako bi se uticalo na djecu da shvate šta je nasilje, da nije samo fizičko, da može biti verbalno i ekonomsko, a da nasilje nije vrijednost našeg društva.

Novi zakon, kako je objasnio, donijet je zbog uočenih manjkavosti ranijeg sistema.

“Mi smo primijetili da sistem nije dobar unazad mnogo godina i da su često bili neadekvatni odgovori države. Zbog toga smo donijeli novi zakon kojim se omogućavaju veća ovlaštenja policije”, rekao je Stefanović.

On je ukazao da, po novom zakonu, imamo hitnu mjeru gdje možemo nasilnika da izbacimo iz kuće, da ga privedemo i da mu se odredi zadržavanje.

“Ranije ste morali da idete na sud, a ako nema vidljivih povreda on biva pušten. Bilo je hiljadu razloga da do pravde ne dođe brzo. Danas žrtvu nasilja ostavljamo u domu, bez obzira kome pripada, nasilnik se izdvaja iz kuće i onda imate mjeru koja može biti izrečena i na 30 dana u kojoj tužilaštvo, policija i sudovi imaju vremena da sagledaju situaciju i donesu odluku koja mjera se primjenjuje, a žrtva nasilja u tom periodu je bezbijedna”, podvukao je Stefanović.

Ukazao je da će u svakoj policijskoj stanici biti jedan do dva policajca koji su posebno obučeni za ovaj vid nasilja, i da će raditi na tome da se pošalje jasna poruka “udarite li na ženu ićićete u zatvor”.

