Prva ispovijest Simona Štiklića nakon skandala sa košarkašicom Milicom Dabović: Da sam je udario, bila bi unakažena!

Nakon tri dana drame i medijske pompe koja se podigla oko srpske košarkašice Milice Dabović i njenog bivšeg dečka Simona Šiklića, on u prvoj izjavi za javnost za Telegraf.rs iznosi svoju stranu priče.

Advertisements

Kako je rekao za ovaj medij i kako tvrdi, nije udario Milicu, jer da je udario – pala bi u nesvijest.

Međutim, na samom početku Simon objašnjava da se sukob dogodio ujutru, a ne uveče, kako je Milica rekla.

– To je bilo jutro, nije bilo veče kao što pričaju, kao što je ona izjavila, da sam je premlatio uveče. Imam alibi gdje sam bio uveče, s kim sam bio uveče. To je bilo za tih 10 minuta u stanu, kada sam na njen nagovor došao da se vidim s njom, da uzmem svoje stvari. Prije toga sam bio kući, svojoj, a uveče sam bio u klubu sa drugarima i sa drugaricom zbog koje je, kažu, navodno ispao problem (Soraja, prim. aut.) – započinje Simon svoju priču.

Na pitanje zašto je došao u stan kaže:

– Mi smo već prekinuli, prije toga. Neću sad da pričam o tome, nije to tema ovog razgovora. U svađi smo bili. Ja sam bio u svom stanu, ona u svom stanu. Neke moje stvari, za higijenu i slično je ostalo tamo i htio sam da dođem samo to da pokupim. Usput i da se sa njom vidim, da popričam, oko svega toga zbog čega je novinari zovu. I to je to.

Simon ovako objašnjava razvoj događaja od momenta kada je kročio u stan:

– Ušao sam, pozdravili smo se i krenuo je verbalni okršaj između mene i nje na konto tih slika i poziva novinara. Šta ćeš, krenulo je… Krenula je na mene, da udara i… – rekao je.

Na naše pitanje da li je on nju udario oštro je odgovorio:

– Ne! Da sam je udario ne bi imala jednu štraftu na sebi nego bi bila unakažena. Prosto, blago rečeno, bila bi unakažena.

Advertisements

loading...

Facebook komentari