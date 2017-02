Majka ubijene Kristine u šoku otkrila detalje: Misli ako tata ima novaca, da može sve i svašta!

“On je mojoj kćeri prijetio. U 11 mjesecu joj je razbijen auto ovaj.. .uzeo joj je mobitel. Jučer je ona bila na Državnom odvjetništvu na ispitivanju zbog toga i čeka poziv za Kazneni sud. Dam rezat ruku i glavu da je on to napravio, stalno su se prijetili – mi imamo novaca, mi ćemo napraviti. Evo, vidite kako je to sad sve završilo.”, rekla je majka, prenosi “Index”.

Advertisements

“Zašto je to napravio? Ne znam. Otišla sam u noćnu. Radim u Dukatu. Zvao me bivši muž da ga je zvao susjed, da su nam policija i Hitna pred zgradom. Rekla sam mu nek ide vidjeti i javi mi, ali nisam mogla izdržati, došla sam”, govori.

“David je to napravio. Bili su prije par godina u vezi, pa su prekinuli. Pa su se sudili kad ju je napao tu kod crkve. Stalno s njim problema. Misli ako tata ima novaca, da može sve i svašta. Koliko puta smo ga prijavljivali i ništa. I ja sam bila na policiji. Da bar otišao u zatvor. Ne bu ovo dobro.”, rekla je šokirana majka.

Advertisements

loading...

Facebook komentari