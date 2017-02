Lijepa srpska košarkašica priznala sve: Ubijao me od batina, krao mi novac, drogirao se…

Mediji u Srbiji posljednjih dana iznose u javnost brojne detalje svađe između poznate košarkašice Milice Dabović i njenog momka Šime Šiklića zvanog Simon, koja je završila tučom u kojoj je košarkašica završila u modricama. I dok svaka strana ima svoju verziju događaja, a policija utvrđuje činjenice, Milica Dabović je odlučila da putem medija ispriča svu dramu kroz koju je prolazila u vezi sa Šiklićem.

– Ne znate situaciju! On je mene pokrao! Je l‘ treba to da vam pričam? Ukrao mi je karticu, novac, automobil od oca, ukrao je moju imovinu, moj novac sa računa! Je l‘ treba to da vam kažem? Nego, on vam šalje poruke koje nemaju nikakvog smisla, gdje mu pišem da mi ološ vrati novac koji mi je ukrao – kaže Milica Dabović za “Blic”.

Milica Dabović je poslije izjava koje je njen dečko Šime Šiklić Simon davao medijima u kojima ju je nazivao ljubomornom, ostavljenom ženom, odlučila da za “Blic” ispriča šta joj se sve dešavalo u vezi sa Šiklićem, koji je prije dva dana proveo više od sedam sati na saslušanju u tužilaštvu.

– Tokom veze me je ubijao od batina i krao mi novac stalno. Automobil koji vozi je od mog oca, koji mu je dao da ga vozi jer je bio dogovor da ga proda, „hamer“ je u pitanju. On to nikada nije uradio, ali taj auto mi nismo vidjeli već tri-četiri mjeseca, nismo ni novac vidjeli od tog auta. Otac je otišao da prijavi nestanak automobila. Molila sam ga da mi vrati novac koji mi uzima i troši otkad se zabavljamo. Samo sam ga to molila, moj zarađeni novac. To je negdje oko sto hiljada eura. Uzeo mi je sat koji sam platila, auto, karticu, keš koji sam imala u novčaniku je uzimao redovno – kaže Milica Dabović, bivša košarkašica.

Na pitanje “Blica” da li je njen bivši dečko uzimao drogu, kaže:

– Jeste, uzimao je drogu. Jednom sam vidjela kako je uzeo crtu u stanu… Sve vrijeme me je napadao oko raznih gluposti… – kaže Milica Dabović.

Simon tvrdi: Milica je mene napala!

– Raskinuli smo prije dvije nedjelje. Zvala me je da dođem u stan da uzmem stvari i tada je došlo do verbalne rasprave. Milica je počela da me grebe i napada, u trenutku odbrane odgurnuo sam je od sebe.

Ne želim da ovim utičem na proces koji je pred tužilštvom i sudom jer bi to bio uticaj na te organe. Rado ću vam otvoriti dušu kada cijeli proces bude okončan – rekao je juče Simon za “Blic”.

Na tvrdnje bivše djevojke da joj duguje 100.000 eura, da je od tog novca uzimao narkotike, Simon kaže:

– To su gluposti, pa iz tog razloga to ne želim da komentarišem jer to nije tema ovog slučaja, a nije ni istina.

Inače, protiv Milice Dabović tužbu je najavila i Soraja Vučelić, koja je veče prije tuče između Milice i Simona bila sa njim u provodu, a njihove zajedničke fotografije su izašle u javnost.

