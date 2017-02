Kamere marketa zabilježile “gospođu” kako krade dječija kolica

– Dovezao sam se sa porodicom do zgrade i rekao ženi i djeci da me ne čekaju ispred ulaza zato što je hladno, već da odu kući i da ću ja doći čim nađem parking mjesto. Žena me je zamolila da kupim u prodavnici još neke sitnice i nisam ni sanjao da neko može da nam ukrade kolica – priča nam ovaj Novosađanin u nevjerici.

Kaže da je odmah o tom slučaju obavijestio policiju čiji su službenici izašli na lice mjesta i napravili zapisnik.

– Bili su izuzetno korektni i ni njima ljudima nije bilo jasno zašto je to ta gospođa uradila. Pošto mi se policija ne javlja, vjerovatno onda još nisu uhvatili tu gospođu pa se nadam da će im ovaj snimak pomoći. Odnosno, da će ljudi prepoznati ko je ta žena i javiti policiji – kaže on uz napomenu da su kolica koja su ukradena male vrijednosti jer su polovna, piše “Blic“.

