PRIČA O JEDNOM ZLOČINCU: Arkana je otac uvalio u Udbu: “Imam sina, nestašan je, uzmite ga”

Sedamdesetih godina, kada je tajna služba Jugoslavije smišljala planove kako obezglaviti političku imigraciju koja se povezivala s terorističkim akcijama u zemlji, ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan nije skrivao veze s njima.

Služba, UDBA, Državna bezbednost, kako hoćete, u zemlji je uvijek štitila Arkana kada je radio velike probleme ili bio uhićen. Znatno kasnije Arkan je ipak negirao svoje kontakte s Udbom, iako se u policiji i svijetu kriminala dobro znalo da je baš zahvaljujući snažnoj podršci tajne policije izrastao u ultimativnog kralja podzemlja.

Govoreći o ovoj temi u jednoj od emisija posvećenih Arkanu, njegov sin Vojin Ražnatović je rekao:

“Kada sam ga jednom pitao je li radio za tajne službe, on mi je ljutito odgovorio: ‘Da me to više nikada u životu nisi pitao’. Uvijek je to negirao. Ali neki njegovi prijatelji iz tajnih službi, koji su radili s njim, kasnije su mi pričali da je Stane Dolanc (šef tajne policije) bio prijatelj s njegovim ocem, mojim djedom Veljkom, a on je Dolanca zamolio: ‘Daj, pomozi mi, imam sina, sposoban je, ali je nestašan. Mislim da ga ubacite negdje, bio bi jako dobar za službu.’ Dolanc je kasnije smatran za jednog od Arkanovih glavnih zaštitnika.”

Upravo je Dolanc, siva eminencija tadašnje savezne tajne policije, bio čovjek koji je nakon hvatanja Arkana i nekoliko njegovih prijatelja naoružanih bombama i automatskim oružjem u Hrvatskoj na početku rata 1990. godine, dogovorio njihovo oslobađanje i povratak u Beograd.

Desetak godina kasnije na okolnosti Arkanovih veza sa tajnom policijom osvrnuo se i Rade Marković, šef Državne bezbednosti Srbije, uhićen nakon sloma Miloševićevog režima i osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu zbog sudjelovanja u najtežim krivičnim djelima tadašnjeg režima:

“Ražnatović je imao veliki autoritet među ljudima iz kriminalne sredine. Imao je i jako dobre odnose s pojedinim šefovima iz Resora javne bezbednosti, kao i sa vodstvom Udbe prije mog dolaska na tu funkciju. Ti odnosi nastali su u vrijeme ratnih djelovanja u Bosni i Hrvatskoj, gdje je sudjelovao i Arkan sa svojom gardom.

Stavivši sebe i svoje dragovoljce u obranu srpskog naroda, stekao je i određene simpatije državnog vrha, a pogotovo pripadnika MUP-a, koji su s njim surađivali. Svojim patriotskim ponašanjem u mnogo čemu je oprao svoju prošlost”, rekao je Marković.

(Odlomak iz knjige “Vidimo se u čitulji – 20 godina kasnije”)

