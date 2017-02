POTRESNO SVEDOČENJE MARIJE FERIZOVIĆ: Najstarija kćerka gledala je kako jedem izmet

– Ne bojim ga se u sudnici, ali bi ga se bojala da izađe na slobodu, započela je svoje potresno svedočenje Marija Ferizović i nastavila dalje:

– Naterao me je da priznam da ga varam, što sam i učinila iz straha, iako to ništa nije tačno. Sve povrede mi je on naneo. Da sam se bacila pod kola ne bih ovako izgledala. Najgore je što me je najstarija ćerka gledala kako me je terao da jedem izmet iz pelna, izjavila je Marija iznoseći jezive detalja svog zlostavljanja, piše Kurir.

Marinković je bio udaljen iz sudnice tokom saslušanja Ferizovićeve na njenu molbu, a nakon iskaza, sud je izvršio njihovo suočavanje.

Na početku svedočenja Ferizovićeva je prisećajući se detalja Marinkovićevog iživljavanja počela da plače, pa je zamolila sudiju da ga udalji iz sudnice.Marinković i njegov branilac po službenoj dužnosti su se tome usprotivili, ali je sudija ipak odlučio da ga udalji.

Nakon detaljnog iskaza, Marinković je vraćen u sudnicu radi suočavanja i postaljanja pitanja Ferizovićevoj sa kojom ima dvoje dece. Oni su pred sudom jedno drugo optužili za laži.

Marinkovćev branilac je predložio da on bude pušten iz pritvora u kojem je od hapšenja 27. avgusta uz zabranu prilaska Ferizovićevoj, ali je sud taj predlog odbio.

