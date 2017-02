‘POZIVAJU SE NA SAVJEST, A NOĆU RADE ILEGALNE ABORTUSE’: Evo koliko košta ‘savjest’ pojedinih liječnika

Primjer je jedan slučaj iz Splita, gdje je liječnik u bolnici odbio učiniti pobačaj zbog priziva savjesti, no zahvat je ipak obavio pod okriljem noći, i to uz pet tisuća kuna. Udruga godišnje dobije dvadesetak prijava sličnih slučajeva. Liječnici najprije odbiju pacijentice u bolnicama, a zatim zahvate obave u svojim privatnim praksama ili za vrijeme dežurstva. Takve slučajeve Udruga prijavljuje Povjerenstvu za zaštitu i promicanje prava pacijenata pri Ministarstvu zdravstva, no Povjerenstvo o tim problemima može jedino raspravljati. Za daljnje postupanje nema ovlasti. Za takve slučajeve zna i liječnička komora, kaže Karačić, piše “Novi list“. Do sada nije bilo nikakve istrage niti sa strane Ministarstva zdravstva.

Pobačaji u sivoj zoni

Nije rijetkost, kaže Jasna Karačić, da se abortusi u papirima označuju kao neke druge dijagnoze čiji trošak pokriva HZZO, a liječnici u svoj džep spremaju novac koji dobiju od tih žena. Iako uplašene, te žene nemaju drugog izbora nakon što ih se u bolnicama odbije.

‘Naravno da riskiraju odlaskom u njihove privatne ordinacije, pitanje je kako sve tamo može proći, od anestezije do ostalog, kasnije. S ministrom Kujundžićem u veljači imamo sastanak, i svakako ćemo pokrenuti ovo pitanje, nešto se mora učiniti’, rekla je Karačić.

Novi list nije uspio doznati je li ministar Kujundžić upoznat s ovakvim slučajevima i hoće li Ministarstvo provesti nekakvu istragu, a odgovora nema ni iz HZZO-a. Oni su tek poručili da bi takvo što bilo u nadležnosti drugih institucija kao što je DORH.

Iznimno male brojke

‘Tvrdnje i optužbe koje navodite u vašem upitu vrlo su ozbiljne i izlaze iz domene kontrole plaćanja zdravstvene zaštite’, priopćeno je iz HZZO-a.

Naime, prema službenim podacima, samo je 3,2 pobačaja na tisuću žena u dobi između 15 i 44 godine. Brojke su manje jedino u Poljskoj. U svakom je slučaju sigurno da u Hrvatskoj pobačaja ima više nego što to pokazuju službene brojke, upravo zbog ovakvih i sličnih praksi kada se oni obavljaju i u sivoj zoni. Moguće je da su brojke o abortusima niske zbog pogrešne kvalifikacije, primjerice, drugih dijagnoza, ali postoji i velika vjerojatnost upravo ovakvih praksi ilegalnih pobačaja izvan bolnica, potvrdio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

