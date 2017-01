UČITELJICA SE BORI ZA UČENICU: Umrijeće mi Olivera (10), otac joj je umro od zime i gladi!

Jelena Šobot, učiteljica u ovoj školi, krajnje zabrinuta za život i zdravlje djevojčice koja je jedno od šestoro Nebojšine djece, pokrenula je inicijativu da se pomogne porodici za koju tvrdi da živi u uslovima nedostojnim čovjeka.

– Pretpostavlja se da je čovjek umro ili od gladi, smrzavanja ili da se čak ugušio. Ne mogu to sa sigurnošću da kažem jer je obdukcija u toku. Oni žive praktično u kući od kartona. U sobi u kojoj djeca spavaju smjestili su smederevac na drva, a on se “grijao” u drugoj tako što je u nedostatku drva ložio u limenom lavoru gume, papir, odjeću, ostatke sekundarnih sirovina, a inače je imao problem sa disanjem – navodi učiteljica za “Alo!”.

Prema njenim riječima Olivera je dobra i mila, divno dijete koje u nastavi daje sve od sebe, razumije se, koliko može jer je ometena u razvoju. Često je bolešljiva, što nije ni čudo s obzirom na baraku u kojoj živi – kuća nema ni vodu ni grijanje.

– To su strašni uslovi, posebno na ovakvim temperaturama. Dijete je non stop bolesno, ima bronhitis, astmu, velike probleme sa disanjem. Sada je stalno prehlađena, a kako i ne bi bila kada sve vrijeme udiše paljevinu i spava u hladnom. A tek ne smijem ni da pomislim šta bi doktori sve pronašli kada bi joj pregledali pluća. Zbog nehigijenskih uslova u kojima žive konstantno ima vaške, pa nosi maramu na glavi jer je šišaju na ćelavo, kako bi se zaraza povukla. Dijete pati, to je djevojčica… Pomalo je ometena u razvoju, u smislu da je nagluha, zbog toga ne može adekvatno da usvaja čitanje i pisanje, očigledno je da okolnosti u kojima živi uzimaju danak i to treba spriječiti dok nije sasvim kasno – kaže učiteljica i dodaje:

– Posljednjih mjeseci porodica se hrani bukvalno iz kontejnera. Niko ne zaslužuje takav život. Oliverina starija sestra ima 13 godina i takođe je učenica naše škole, ja poznajem tu djecu i voljela bih da im bilo ko pomogne na način na koji može. Mi se u okviru školskih aktivnosti organizujemo i prikupljamo pomoć za njih, hranu i odjeću, međutim sada kada su ostali bez jednog roditelja bojim se da to više nije dovoljno, s obzirom da je majka pomalo nagluha i zbog takvog defekta teško pronalazi bilo kakav posao. U školi se trudimo da dobiju za džabe ono što je do nas, besplatne obroke i knjige. Ponekad Oliveru zadržim dodatno, jer ovdje je bar u toplom.

Učiteljica nam je ispričala da se majkom Tatjanom Marković trenutno živi četvoro djece – dva sina od 21 i 16 godina i dvije devojčice od 10 i 13 godina, a da su dvije starije kćerke udate. Svako ko je zainteresovan da pomogne porodici, novac može uplatiti na ime Olivere Marković na broj računa: 265000000487327328.

