Nezapamćena tragedija: Dvije sestre i brat poginuli u požaru

U porodičnoj kući u Vinkovcima u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima izbio je požar. Hitne službe su na terenu, a policija će obaviti očevid nakon što se ispune svi sigurnosni uvjeti.

Kako doznajemo, u podrumu kuće pronađena su tijela dvije sestre i brata, preminulih u požaru, svo troje starijih od 80 godina. Radi se o njihovoj kući u kojoj su živjeli.

Još uvijek se ne zna uzrok požara, no pretpostavlja se da su se nesretni ljudi ugušili. Okućnica je zarasla, neuređena, puna smeća i granja, no ne zna se je li to utjecalo na širenje požara.

‘Jutros je izbio požar na obiteljskoj kući u Vinkovcima, u ulici H. V. Hrvatinića. Dok se ne ugasi požar, navedeno ne možemo službeno potvrditi. Nakon gašenja požara, kada se ispune svi sigurnosni uvjeti, uslijedit će očevid, po čijem okončanju ćemo obavijestiti javnost o utvrđenom okolnostima’, poručili su iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, piše Jutarnji.

