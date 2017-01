HAOS NA SAHRANI U SRBIJI: Rodbina i prijatelji došli da pokopaju čovjeka! ŠOK kad su vidjeli sanduk!

Bizaran slučaj desio se juče na groblju u Ostružnici, na sahrani Nenada Lazarevića Miška (59) – Slobodan Š. iz pogrebnog preduzeća na sahranu je dovezao prazan sanduk! Slobodan je ožalošćenima dao nebulozno objašnjenje i pobjegao sa groblja, ali ga je interventna patrola ubrzo uhapsila kod Beogradskog sajma.

Ucviljeni rođaci i prijatelji koji su došli na ukop Lazarevića bili su zaprepašćeni saznanjem da pokojnik koga treba da spuste u raku nije u svom kovčegu i odmah su se dali u potragu za njim. Klupko je počelo da se odmotava i saznali su nevjerovatnu istinu.

– Nenad je preminuo u ponedeljak. Živio je sam u kući u Ostružnici i mrtvog ga je našao Slobodan Š., njegov prijatelj. On je obavjestio Nenadovu sestru Bebu da joj je brat izdahnuo i, kako žena živi u Bosni, obećao joj je da će on organizovati čitavu sahranu, pošto se i bavi pružanjem pogrebnih usluga – kaže za Kurir Verica Živanović, komšinica preminulog.

Kasnio i psovao

Lazarevićeva sestra je pristala da joj Slobodan Š. pomogne oko sahrane, ali nije ni slutila kakvu će zbrku on napraviti.

– Sahrana je bila zakazana za juče u 13 sati na groblju u Ostružnici. Mi smo se okupili ispred kapele već oko 12 sati. Sve je bilo spremno za pogreb – cveće, venci, sveće, sveštenik. Međutim, Slobodan je kasnio čitava dva sata. Svi smo bili nervozni i bijesni na njega. Ljudi su ga zvali da ga pitaju zašto kasni i kada će doći, a on je čak i opsovao – kaže Verica i dodaje da su neki mještani rekli da su tog dana vidjeli Slobodana u kafiću kako pije viski.

Prema riječima komšije, pravi šok uslijedio je kada je Slobodan došao na groblje u 14 sati.

– Slobodan nije dozvolio da se sanduk izvadi iz kombija. Počeli smo da vičemo na njega i da tražimo objašnjenje zbog čega nam ne dozvoljava da sahranimo Nenada. On nam je tada ispričao nebuloznu priču. Rekao je da je dovezao prazan kovčeg, a da je Nenadovo tijelo u kombiju kod njegovog kolege, koji je na putu do groblja doživio udes. Rekao je da odmah mora da krene do kolege. Vidjelo se da je pijan i osjećao se na alkohol – priča zaprepašćeni komšija i dodaje da je Slobodan brže-bolje seo u kombi i pobjegao sa groblja.

On kaže da im je Slobodanovo ponašanje bilo krajnje čudno, pa su pozvali policiju.

Jurila ga policija

– Patrola interventne jedinice zaustavila je kod Sajma kombi za pogrebne usluge za čijim volanom je bio Slobodan Š. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pijan, a kada su policajci otvorili mrtvački sanduk koji je vozio, vidjeli su da je prazan – kaže naš izvor iz istrage.

Međutim, hapšenje Slobodana Š. nije bio kraj drame za Lazarevićevu sestru i prijatelje.

– Pokojnikova sestra i dalje nije znala gde je tijelo njenog brata. Žena je bila u agoniji. Uslijedila je potraga za posmrtnim ostacima, da bismo na kraju dobili potvrdu da se tijelo Nenada Lazarevića nalazi u kapeli u Deligradskoj ulici – kaže komšija i dodaje da ne zna koja je bila Slobodanova namjera:

– On nije ni podigao tijelo iz kapele, a zbog čega, ne znam. Da nismo insistirali da otvori sanduk na groblju, on bi najvjerovatnije dopustio da sahranimo prazan sanduk.

loading...

Facebook komentari