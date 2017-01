NOVI DETALJI MARIJINOG HORORA: “Unakazio me za cijeli život!”

Marinković, koji je u septembru prošle godine dva dana u iznajmljenom stanu u beogradskoj Kaluđerici držao zaključanu Ferizovićku i brutalno se iživljavao nad njom, u svoju odbranu je pred sudom rekao da se nesretna žena sama unakazila i povrijedila.

Marija je revoltirana njegovim lažiima otkrila i neke detalje koje je rekla samo policiji.

“Pripremio je rekvizite za mučenje, među kojima je bila letva sa ekserom, makaze, žilet, cijev kojom me žigosao… Tražio je od mene da mu priznam da sam bila s gazdinim sinom ili će me ubiti. Priznala sam mu iz straha”, priča ogorčeno Marija.

Ona je dodala da ne nakon priznanja Ahmet počeo da je krvnički udara pesnicama i šutira nogama.

“Onda me je ošišao, pa mi je i trepavice isjekao makazama. Potom je uzeo brijač i obrijao mi glavu i obrve. Cigaretom mi je pržio lice i grijao žilet da bi mi ga zalijepio za obraz, grijao je na ringli cijev i žigosao mi čelo uz riječi da se sjetim kad pogledam u ogledalo. U tome je uspio, svakog dana gledam te ožiljke i sjećaju me na mučenje”, rekla je Marija.

A potom je otkrila stravične detalje mučenja…

“Sam zna da me je tjerao da jedem izmet djeteta iz pelene kašikom, a potom i njegov. Tjerao me je da kažem da jedem go*na zato što sam ih već pojela kada sam prevarila muža. Đubre je to snimilo telefonom. Kad je završio s mučenjem, silovao me je, a zatim odveo u kupatilo i urinirao po meni. I sad osjećam kako me njegova mokraća pekla po ranama koje mi je prethodno napravio. Nije mi dao da se istuširam, natjerao me je da legnem na pod kao kuč*a”, kaže Marija za “Kurir“…

“Rekao je da hoće da me izliječi da se ništa ne vidi i da potom kupi kanap, da me natjera da napišem oproštajno pismo i da se objesim. Zamislio je da to izgleda kao samoubistvo. Sigurna sam da bi to i uradio da nisam smogla snage da ga prijavim (srbijanskoj) policiji”, zaključuje Marija.

