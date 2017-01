NAPADNUTA NOŽEM: Isidora Bjelica u stalnoj ŽIVOTNOJ OPASNOSTI zbog komšinice!

– U zgradi imamo jednu ženu koja je klinički slučaj, prijeti nam stalno, jurila me je nožem, polivala vodom, jer joj, kako kaže, ulazim kroz televizor u mozak. Više puta sam je prijavljivala, ali radi se, nažalost, o vrlo agresivnoj osobi, koja, pošto je policija privede, bude mirna nekoliko dana, a onda opet počinje sa urlanjem, napadima, pretnjama… Inače, kad prođete pored njenog stana, čujete zvukove kao iz “Istjerivača đavola“. Urla, vrišti, lupa – opisuje književnica neprijatna iskustva i dodaje da vjeruje da ta žena ima psihičke probleme:

– Baš kad je gledala prilog na televiziji o meni, opet je bacala stvari i prijetila da će me ubiti, orilo se sve iz prizemlja do našeg četvrtog sprata!

Bjelica se više plaši za svoju djecu nego za sebe:

– Kao i svi roditelji, strepim za svoju djecu. Vidite šta se dešava svaki dan i ovdje i u svijetu, nigdje više nije sigurno, terorizam, manijaci, pedofili, ekstremisti… Znate, Gete je rekao da je zemlja kosmička ludnica, danas je to više nego ikad.

Problemi s kojima se svakodnevno susreće utiču na njeno zdravstveno stanje koje je već narušeno, piše Srbijadanas.

– Stres je okidač svih autoimunih bolesti, to je i naučno dokazano. Uostalom, ja sam se i razbolela poslije strašnih stresova i tuge, bola, razočaranja, tako da ovakve stvari mogu da naškode i potpuno zdravima, a kamoli meni, koja sam u stalnoj borbi za preživljavanje. Ali to je život, ne možemo se izolovati, možemo samo da se molimo dragom Bogu za sve nas zajedno. Pokušavam da na sve to gledam sa humorom – kaže Isidora Bjelica.

