Stotine žena optužuju istu ginekologinju za nesavjestan rad: ‘Tumor mi je pojeo jajnik i kompletan jajovod!’

Teinoj majci Marijani liječnica je telefonom, preko medicinske sestre, postavljala dijagnoze, govore to za Provjereno Tea Kašnar i njezina majka Marijana, javlja Dnevnik.

Kada je Marijana ponovno zbog neprekidnih bolova nazvala kako bi se naručila na pregled, govori nam kako bi joj sestra samo prenijela što joj je doktorica dobacila: “Sigurno ste trudni!“.

Marijana je to, dodaje negirala, rekavši kako se već testirala te kako je nalaz negativan, sestra joj tada ponovno prenosi: „Doktorica je rekla kako ste onda u klimaksu! Možete doći eventualno po uputnicu da vadite krv za hormone, da vidimo koji je stadij klimaksa.“

Bolovi su postali neizdrživi, pa je Marijana otišla u privatni laboratorij pa privatnom ginekologu. Ono što je uslijedilo potpuno ju je šokiralo: „Vi gotovo da ni nemate jajnika više i na jajovodu vam je cista od 7 cm, spiralna, gnojna!”, rekao joj je privatnik.

Deset je dana primala antibiotike, a potom završila i na operaciji. Ostaje bez jajnika i oba jajovoda. Nakon što je otpuštena kući, njezina kći je napisala status na facebooku, u 9 navečer.

Do jutra se stvorilo 300 komentara , 566 podjela i više od tisuću lajkova.

Žene su pričale o mučnim i traumatičnim iskustvima s dotičnom doktoricom.

Jedna od djevojaka, za Provjereno, svjedoči o iskustvu koje će pamtiti cijeli život: „Ona je napravila ultrazvuk od 25 sekundi i rekla – to ti je vodena cista, dobit ćeš hormone. 7 cm je velika, kroz tjedan dana će puknuti. Boljeti će te par dana, ali to nije ništa zabrinjavajuće, idi doma, odleži i to je to.“

Nakon tri dana neprekidnih bolova, dobila je temperaturu i završila na hitnoj: „Operirana sam. To je bio dermatoidni tumor. 14 cm velik – od pupka do zdjelice, koji je pojeo moj desni jajnik i jajovod kompletno! Nakon toga me doktor tražio njezinu dokumentaciju, pogledao njezin ultrazvuk i rekao: ovo je slika tvog mjehura, ne ciste, ona je slikala tvoj mjehur i na osnovi mjehura dala hormone i poslala te doma!“ , prisjeća se.

Uz ovu 18-godišnju djevojku, za Provjereno svjedočilo je još nekoliko žena koje su s istom liječnicom proživjele užasna iskustva koja su im se trajno urezala u sjećanje!

Što na sve te optužbe kažu nadležne institucije, sama prozvana liječnica te što pacijenti koji su imali slična iskustva mogu i moraju napraviti, možete vidjeti u večerašnjem uzdanju Provjerenog.

