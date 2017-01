Smrt djevojčice Monike Zirdum: Ne znaju zašto je došlo do izljeva krvi u mozak, ne bi je mogli spasiti ni da je bila u bolnici

Napustio nas je mali anđeo koji će zauvijek ostati u našim srcima, napisali su na društvenoj mreži prijatelji sestara djevojčice (9) koja je iznenada preminula u ponedjeljak u obiteljskoj kući u Tomici, mjestu nedaleko od Slavonskog Broda.

Nitko još ne može povjerovati u ovu strašnu vijest, da je tako velika tuga mogla pogoditi njenu obitelj, koja se nakon pada Bosanske Posavine doselila iz rodnog Žeravca nedaleko od Dervente, piše “24SATA“.

Sve je bilo kako treba, pronašli su novi dom, sagradili kuću, stekli nove prijatelje.

Obitelj i prijatelji pitaju se nisu li dosta propatili zbog onoga što im se, kao i većini Posavljaka, dogodilo početkom devedesetih godina.

Monika, velika maza sestara i roditelja, bila je omiljena u školi, izuzetno dobra djevojčica koju su svi jako voljeli.

– Njoj ništa nije bilo teško. U slobodno vrijeme plesala je folklor, voljela je odjenuti bosansku narodnu nošnju, bila je aktivna u folklornoj sekciji Zavičajnoga kluba Žeravac. Voljela je i sport, pa je prije tri dvije godine bila najmlađi sudionik međunarodne utrke od 24 kilometra koja se trčala od Slavonskog Broda do Žeravca, rodnog mjesta njenih roditelja – ispričao je jedan od prijatelja obitelji.

Monika Zirdum u ponedjeljak oko 13 sati nađena je mrtva u obiteljskoj kući u Tomici. Nesretnu kćer je na podu u dnevnom boravku našao njezin otac.

– Oko 12 sati nazvala je majku na posao i rekla joj je da je boli glava. Ona je mislila da je to možda od hladnoće, jer joj se nikad nije žalila da je nešto boli. Majka joj je rekla da se polako spremi za školu, uvjerena da je to prolazna glavobolja. Brat ima tri curice, Monika je najmlađa. Sve su bile samostalne od najranije dobi. Snaha je radila, a brat je bio kod našeg oca, koji je teško bolestan. Kad je došao kući, zatekao ga je strašan prizor. Pokušavao je oživiti kćer, prije toga je pozvao Hitnu pomoć, koja je stigla za sedam minuta. Uložili su nadljudske napore kako bi je oživili, borili su se za njen život dva sata, čak je u nekoliko navrata njeno srce počinjalo kucati, ali bi ubrzo ponovno stalo – ispričao nam je kroz suze Monikin stric Ivica Zirdum.

Prema njegovim riječima, policija je obavila očevid, a mrtvozornik nije utvrdio nikakve tragove nasilja. Vatrogasci su pregledali dimovodni sustav u kući, ali nije utvrđena nikakva neispravnost.



‘Stvarno ne znamo što je bio uzrok da se dogodi najgore’

– Za oko tjedan dana dobit ćemo nalaz obdukcije, no liječnica mi je rekla da je došlo do izljeva krvi u mozak i pluća. Nikakve anomalije niti urođene mane nisu pronađene. Mojoj nećakinji, nažalost, nitko nije mogao pomoći, rekli su mi u bolnici da bi se dogodilo najgore čak i da je Hitna pomoć u to vrijeme bila uz nju ili da se nalazila u bolnici. Stvarno ne znamo što je bio uzrok da se dogodi najgore – rekao je u srijedu stric Ivica.

Obitelj je djevojčicu pokopala u srijedu na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu.

