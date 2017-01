Hrvatska blogerica objavila fotografiju u grudnjaku i prepričala svoje traumatično iskustvo: I tako ja jednu večer, odlučim napravit samopregled. I eto, napipam kvržicu

Hrvatska blogerica Mateja objavila je na svom Facebooku fotografiju sebe u grudnjaku i u opisu slike progovorila o jako bitnoj temi, piše “Net“.

“Jesam li površna? Da, upravo sam stavila svoju sliku u grudnjaku na Facebook. Zašto? Pa podosta je očito da je nešto neobično na ovoj slici. Zavoji i šavovi na curi od 24 godine. Prva pomisao – plastična operacija. Ali zašto samo na jednoj? Imala sam 18 godina, zdrava k’o dren, ništa u životu mi nije falilo. I tako ja jednu večer, odlučim napravit samopregled. I eto, napipam kvržicu. Sjećam se kao da je jučer to bilo, samo su mi suze krenule jer sam naravno pomislila da imam rak, svima bi to prvo palo na pamet. Plakala sam dobrih pola sata ako ne i više, onda sam malo došla k sebi i kao i svatko, otišla sam do mame da joj kažem što sam napipala. Naravno, nju je isto hladan znoj oblio, ali trudila se to ne pokazat, rekla mi je kako je i ona imala kvržicu koja je bila dobroćudna i da je sve uredu bilo i da ćemo otići kod doktora i na ultrazvuk da vidimo o čemu je riječ. Tako smo i napravile – bila je mala i dobroćudna kvržica. “Naravno svima je pao kamen sa srca, a doktor je rekao kako svakih 10-12 mjeseci moram dolaziti na kontrolu – je li naraslo, smanjilo se ili ostalo isto. I tako ja svakih godinu dana na pregled i svake godine nova kvržica. I evo, 6 godina kasnije, ja imam 7 kvržica. Zašto? Ne zna se, jednostavno sam podložna”, upozorila je sve mlade žene Mateja koja je operirana jer joj je fibroadenom u nešto više od pola godine narastao na 2,2 centimetra i nazirao se ispod kože. Meni je stvarno smiješno, ali ja se nisam bojala operacije, niti sam se bojala da će postat zloćudno. Ono što je mene mučilo je – ožiljak. I tako se glupo osjećam svaki put dok to izgovorim/napišem. Zdravlje mi je u pitanju, a mene brine ožiljak. Ja suze lijem radi ožiljka dok postoje ljudi sa opasnim zdravstvenim stanjem. Sama sebe sam se sramila i još uvijek se sramim što je meni to najveća muka u životu bila. S jedne strane se razumijem, ipak sam mlada, još uvijek ne u potpunosti izgrađena osoba koja traži sebe, točnije, samo mane vidi na sebi. Vjerujem da to čak ni s godinama ne odlazi, jednostavno nam je svima bitan naš izgled. Ali zdravlje je najbitnije”, napisala je Mateja.

Molimo vas, redovito vršite samopregled dojki i nemojte se sramiti svojih ožiljaka (ukoliko ih imate). Oni su zapravo prekrasni i svjedoče o vašoj borbi za sve za što se u svijetu i isplati boriti. Budite jake.

