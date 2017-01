Ispovijest Srpkinje koja je SPAVALA sa svim muškarcima u selu: NEKADA DOBIJEM NOVAC, A NEKAD KOBASICE

“Prvo sam u aferu krenula sa jednim često je dolazio k meni po ono što nije imao kod kuće i rado sam mu pružala s obzirom da sam mlada i slobodna.”

“Bojim se samo ako njihove žene saznaju, svesna sam da će mi doći glave ali ne mogu im odoleti, piše Espreso.

Prvo sam u aferu krenula sa jednim često je dolazio k meni po ono što nije imao kod kuće i rado sam mu pružala s obzirom da sam mlada i slobodna. Razglasio je po selu ostalim muškarcima i uskoro su se svi zainteresovali za mene, i počeli dolaziti ko je kako uspeo.

Teška srca sam ih u početku odbijala ali sam kasnije shvatila, pa zašto im ne bih pomogla i udovoljila kada njihove žene neće.

I tako svaki dan dolazi po par njih u različita vremena, ne mogu sve od jednom uzeti. Ima starijih i mlađih, najbolji su mi oni u sredini. Pored njih se osećam kao kraljica celog tog sela i mislim da mi ni jedna od tih žena nije ravna niti će ikad biti. Oni svi rado dolaze kod mene čak me i nagrađuju, neki mi daju novac pa neki suvih kobasica, šunkice i tako. Ima onih koji mi donesu sveži sir i pavlaku.

Stvarno mi je lepo sa njima i uživam im pružati veliko zadovoljstvo jer sam sigurna da bolje od mene nema – tako mi i oni govore.

Ima jedna jedina stvar koje se ja bojim. To je što će biti ako one saznaju za to, njihove žene? Neke od njih znam lično i znam kakve su veštice i gadure. Nisam ništa trenirala da imam šansu da se borim sa njima. Znam da će to kad tad izać van jer če se neko odati, jer su i muškarci babe tračare kao i žene. Sigurna sam da će sve doći po mene i obesiti me na stub srama. Moraću neko sklonište napraviti za svaki slučaj ako se sazna, da se imam gde skloniti dok ih ljutnja ne prođe.

Ja im nisam kriva što su nesposobne da brinu o svojim muževima” – zaključuje ova anonimna “ljubavnica”.

loading...

Facebook komentari