Ništa prije braka: Zaručili se nakon 4 godine veze, i tad se prvi put poljubili

Simona Mijoković (32) otkrila je da je supruga Stanislava (52), bivšeg ministranta, zaposlenika autosalona, upoznala na društvenoj mreži. Ispočetka su bili prijatelji, a onda su se nakon četiri godine zaručili. Tad su se prvi put poljubili. Bili su u predbračnoj čistoći, piše 24sata.

– Upravo to je naš miraz. Isus je to nagradio mnoštvom plodova radosti i mira u našem braku. Iako su nam se ljudi smijali zbog naše odluke, mi smo znali da je to jedino ispravno – rekla je Simona, koja sa Stanislavom čeka bebu.

Stanislav i Simona vjenčali su se lani u svibnju u Zagrebu. Nakon toga par se preselio u Linz gdje živi sa Simoninom kćerkom Gabrijelom koju ima iz braka s Antom Gotovcem (46). Simona je trudnoću potvrdila u studenome.

