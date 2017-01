Muškarac upao u ledeno more, a onda se pojavio heroj s gradskog parkinga…

Uz pomoć Mate Vukšića i Krešimira Gligića, zaposlenika obližnje Inine benzinske stanice (na slici) te još nekolicine prolaznika koji su Makarinu priskočili u pomoć, nesretni je čovjek izvučen iz mora, piše “Šibenski“.

– Opušteno tijelo nije bilo lako podignuti na rivu. Puno nam je ljudi došlo pomoći. Odmah smo čovjeka okrenuli na bok, a on se zagrcnuo i povratio. Našle su se tu i dvije-tri žene iz obližnjih kafića koje su ga prekrile dekom. Brzo sam nazvao hitnu pomoć koja je, zajedno sa vatrogascima, stigla za svega par minuta – ispričao je Mate Vukšić.

I njega i kolegu mu Gligića zatekli smo na radnom mjestu s još nekoliko svjedoka događaja koji je, navodno, završio bez ozbiljnijih posljedica po sredovječnog muškarca. Zanimljivo je da je utopljenika prvi spazio jedan njemački turist koji je šetao rivom i odmah alarmirao sve na koje je naišao.

– Govorio je wasser, wasser… mislili smo ispočetka da traži vodu, sve dok ljudi nisu vidjeli Makarina kako skače u more – kazuje Gligić.

Premda je učinio junačko djelo i bez razmišljanja skočio u ledeno more, Mate Makarin bio je skroman i samo se nasmijao na našu konstataciju da je junak dana. Nije baš htio da se od njegovog čina stvara velika pompa i nije bio osobito rječit:

– Bio sam na svom radnom mjestu i vidio ljude kako trče s pumpe i restorana preko puta rive. Vidio sam čovjeka u moru kako pluta okrenut glavom prema moru. Svjedoci su mi rekli da je pao prije nekoliko trenutaka i pomislio sam da je još živ. Skočio sam i izvukao ga. To je sve, mislim da bi to svako učinio na mom mjestu. Uostalom, nisam bio jedini koji ga je pomogao spasiti. Eto, to je sve što vam mogu kazati. Hvala na razumijevanju, ali više ne bih htio govoriti – skroman je Makarin, uostalom kao i svi pravi junaci. Njih medijska pažnja ne hrani. Već dobra djela.

Zadržan u bolničkoj jedinici intenzivnog liječenja

U Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Šibensko-kninske županije, pacjent L.Z. (54), rođen u Benkovcu je primljen oko 19.30 sati znatno pothlađen i u alkoholiziranom stanju. Nakon opservacije zadržan je na bolničkom liječenju u Jedinici intenzivnog liječenja.

