Pernar nakon “izbacivanja”: “Sabor je mjesto gdje su svi zastupnici jednaki, a ne ‘Životinjska farma’ na kojoj su neke životinje jednakije”

Reiner je tokom jučerašnje sjednice više puta upozorio Pernara da ne jede jabuku, a nakon što se oglušio te još dobacivao iz zastupničke klupe dok je za govornicom bio Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida, Reiner je naredio saborskoj straži da udalji Pernara iz sabornice. Na kraju su ga morali iznijeti, piše “Net“…

O svemu tome Pernar je danas na Facebooku napisao sljedeće:

“Sabor je mjesto gdje su svi zastupnici jednaki, a ne “Životinjska farma” na kojoj su neke životinje jednakije. Reiner nema pravo braniti nam da govorimo što nam je na srcu, već nam omogućiti da bez ometanja govorimo u vremenu koje imamo po poslovniku. SDP-ovce može prekidati, ali moje kolege iz Živog zida i Beljakovog HSS-a više neće prekidati.

Ako će on ometati nas u izlaganju, ja ću ometati sjednicu i iznosit će me svaki put ako treba dok ne prestane s maltretiranjem nas zastupnika. Drugi predsjedavajući – Petrov (dok ne pretjera), Jandroković, Brkić, Opačić i Vrdoljak me mogu prekinuti ako žele jer to rade na umjeren način, ali Reiner više ne jer je pretjerao sa svojim upadicama i ometanjem rasprava”, napisao je Pernar.

