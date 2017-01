Jelena je preko interneta naručila jaknu, ali nije ni slutila da će postati još jedna od naivnih žrtava prevare…

– Na sajtu „Lalafo“ sam pronašla oglas u kome žena iz Kuršumlije prodaje jakne, cipele, čizme, a privukle su me povoljne cijene. Čule smo se preko telefona, i poslala mi je jaknu. Cijena je 4.000 dinara, i poštarinu sam platila još 450 dinara. Ali, kada sam otvorila paket, umalo nisam pala u nesvijest. Išla sam u policiju, oni su rekli da je to manji iznos od 5.000 dinara i da po službenoj dužnosti ne može da se podnese prijava, već moram ja to sama. U prevodu – ja moram da platim taksu za podnošenje privatne krivične prijave i da platim još 1.000 dinara, a onda i da idem na suđenja i da platim i advokata. Sajt „Lalafo“ mi se izvinio, ali njeni oglasi i dalje vrebaju naivne kupce – priča Jelena Mihailović, prenosi “Blic“.

Na osnovu dostavnice je utvrženo da je paket poslala Ana T. iz sela Brestovca, kod Bretovačke Banje. Poznata je internet prodaji, ali sve što nudi je takve vrijednosti da ne podleže službenom gonjenju.

– Do sada sam mnogo toga kupila preko interneta, i sokovnik, i druge sitne aparate, garderobu. Ovo je prvi put da sam se opekla. Pitam se kako je neko mogao da u pošti primi paket, a da ne pogleda šta je unutra, kada već postoji pravilo da dostavljač ne otvara paket već ga predaje i naplaćuje i odlazi? To znači da svako može da dobije „mačku u džaku“ – kaže ona.

