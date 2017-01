“CIJELI JE TRAMVAJ OKRENUO GLAVU OD GLADNOG DJETETA, JA NISAM MOGLA”: Razgovarali smo sa studenticom Kristinom (21) koja je pokrenula lavinu humanosti

Ušao je na zadnjoj stanici i jedva uspio doći do sjedala jer teško hoda. Kolicima i štakama zapinjao je za ljude u tramvaju. To mi je i privuklo pažnju. Dječačić u kolicima se probudio, a on mu je poželio dobro jutro. “Tata, ja sam gladan”, rekao je, a otac je odvratio kako je danas uspio kupiti samo jedno manje pecivo jer nije bilo plastičnih boca. “No, tata će se već nekako snaći”, rekao mu je, piše “Jutarnji“.

Tako je krenula priča koja je dirnula cijelu Hrvatsku. Da je Iliji Karamatiću hitno potrebna pomoć prepoznala je studentica TTF-a Kristina Paić.

Multipla skleroza

– Nisam mogla vjerovati da je cijeli tramvaj okrenuo glavu od njega. Tek mu je jedna gospođa potiho u ruku gurnula 20 kuna. Izašla sam iz tramvaja za njim i obratila mu se – prisjeća se 21-godišnja Kristina susreta na Svetom Duhu.

Kroz priču je saznala da Ilija boluje od multiple skleroze, zbog koje jedva hoda. Ispričao joj je kako je zadnjih mjesec dana proveo u bolnici, a za to vrijeme djecu mu je čuvala gospođa kojoj je morao platiti 3500 kuna.

– Tresle su mi se ruke od šoka jer nisam mogla vjerovati da nam djeca gladuju pred očima – prisjeća se Kristina događaja od ponedjeljka.

Ona se sama ponudila da mu pričuva djecu kada god treba, potpuno besplatno. U obližnjoj trgovini mu je kupila osnovne potrepštine i svako je otišao svojim putem, no Kristinu je događaj i dalje kopkao.

Veliko srce

– Stalno su mi bili pred očima, imala sam dojam da nisam dovoljno napravila pa sam pisala brojnim stranicama na Facebooku. Htjela sam da barem jedna objavi priču pa da zajedno pomognemo toj porodici – rekla je.

No, građani su se digli na noge tek kada se proširila objava Brune Rodman koja je kopirala Kristininu priču i tražila Ilijin kontakt kako bi mu poslala pomoć. Kristina kaže da ju je gospodin Ilija jučer nazvao i u znak zahvale za svu pomoć pozvao je na proslavu rođendana njegove kćeri Pavice 19. februara.

– Donacijama putem interneta prikupljeno je već više od 16 hiljada kuna. Ja još uvijek ne mogu vjerovati da se zbog moje objave cijela Hrvatska ujedinila i pokazala da ima veliko srce – poručila je Kristina.

Ni Ilija niti njegova nevjenčana supruga Nataša Maletić (40) ne vjeruju da ima toliko dobrih ljudi.

– Od jučer nam je kroz kuću prošlo više od hiljadu ljudi, a telefon cijelo vrijeme zvoni pa se ne stignem svima ni javiti. Svima zahvaljujem, no nismo mi jedini koji trebamo pomoć – poručuje Ilija koji kaže da će dio doniranog dati jednoj gospođi iz Osijeka koja s dvoje djece živi u jednoj sobi. Supruga Nataša slaže sve stvari koje neprestano stižu i kaže da imaju dovoljno hrane i odjeće. Svoju pomoć u Facebook grupi “’Hrabri tata i njegovi klinci” ponudio im je i pekar Gjon Buqaj (27) iz Dugava.

– Može doći svaki dan kod mene, potražiti me i dobiti svaki dan besplatno što god djeca za sebe požele. Dok smo mi tu, nikad neće ostati gladan. Možda ovo nije puno, ali je od srca – napisao je Buqaj koji u pekari Sv. Matej i inače pomaže siromašnim građanima.

– Bolje da podijelimo višak, nego da ga bacimo – kaže Buqaj i dodaje da će uskoro otići do gospodina Ilije i odnijeti mu veliku vreću brašna.

Jedino je ostalo neriješeno stambeno pitanje, no Ilija se nada da će dobiti socijalni stan na korištenje od države ili grada. Onda će prikupljeni novac utrošiti na opremanje stana i svoje liječenje.

Mjesečna primanja su im 2850 kuna, a Ilijini računi su blokirani jer je na njega kao jamca pao dug od 20.000 eura. Supruga je po struci cvjećarka, no ne radi kako bi mogla brinuti o Iliji jer mu je skrbnica.

Uzbuđena djeca

– On nema nikoga osim mene – kaže Nataša koja od uzbuđenja nije mogla ni zaspati.

Darovima se najviše vesele djeca, koja s nestrpljenjem prebiru po svakoj kutiji i vrećici. Pavica koja ide u prvi razred dobila je novu školsku torbu od koje se ne odvaja.

– Moja stara torba je bila potrgana, nije imala cif pa ju je tata zalijepio. Ova sad ima i kotače i puno pretinaca. Prekrasna je – oduševljeno nam je pokazivala torbu, dok je mlađi brat trčao oko nje s novim helikopterom u rukama.

Velika sreća je uslijedila kada su stigli paketi od Dinama koje je donio Mario Šitum. Pavica je pronašla bilježnice i pernicu koje je odmah spremila u novu torbu. Dan uoči njenog rođendana, Dinamo je pozvao cijelu porodicu u Maksimir na utakmicu sa Slaven Belupom.

