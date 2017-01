Kćerki svirepo oduzeo nevinost, pa se branio na sramotan način

On je proglašen krivim za produženo krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem, a presuda je sada postala konačna, odnosno prvosnažna nakon odluke Apelacionog suda da odbije njegovu žalbu, ali i žalbu Višeg tužilaštva u Nišu koje je tražilo 15 godina robije.

Gradimiru je stavljeno na teret da je djevojčici, pošto bi je uzeo iz vrtića i doveo u svoju kuću, gurao prste u polni organ, piše “Blic“.

To se prema navodima optužnice dešavalo u dva navrata – neutvrđenog dana 2014. i 28. aprila iste godine.

Slučaj je otkriven nakon što se djevojčica posle posljednjeg boravka kod oca požalila da je bole genitalije pa ju je majka odvela kod ljekara.

Majka je posumnjala prvo da se dijete povredilo igračkom u vrtiću jer joj je polni organ bio crven i natekao, ali je djevojčica rekla da ju je dodirivao otac kada je bila kod njega i da se ona protivila. Kada je žena pozvala telefonom Gradimira i pitala ga zašto je to činio, on je odgovorio:

“Ti sanjaš, ako hoćeš da se ženiš, ženi se”, a potom spustio slušalicu.

Majka je odvela dijete u Hitnu pomoć pa na Ginekološku kliniku, ali pregled nije mogao da se obavi zato što je djevojčica počela da bježi po ordinaciji kada je u prostoriju ušao doktor muškarac. Tek pregledom u totalnoj anesteziji utvrđeno da je došlo do oštećenja djevičnjaka.

Majka je svedočila da je dijete ponovilo u više navrata da ju je otac dodirivao, pokazujući rukom kako je to činio i objašnjavajući da je dok je to radio “brzo vrtio glavom i brzo pokretao ruku”.

Majka je svjedočila i da dijete mjesec dana prije tog događaja nije željelo da odgovara na pitanja o tom šta je radila u očevoj kući i da se to dogodilo više puta.

Gradimir V. je na suđenju negirao da je seksualno zlostavljao kćerku, objašnjavajući da je navedena povreda djevičnjaka mogla da nastane dok je vozila bicikl jer sjedište ima “malo oštrije ivice” te da je djevojčica voljela i da se igra na raznim spravama od metala pa je moguće i da se tako povrijedila.

No, sud nije prihvatio njegovu odbranu. Kao olakšavajuću okolnost sud je uzeo Gradimiru to što ranije nije osuđivan, ali mu je za otežavajuću okolnost uračunato to što je krivično djelo učinio prema svom djetetu koje je u to vrijeme imalo svega četiri godine, koje je bio dužan da čuva i vaspitava i da o njemu brine.

loading...

Facebook komentari