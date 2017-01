ŠOKANTNA PROGNOZA IZ ITALIJE ZA BALKAN: Tek dolazi strašna hladnoća, i do 2 METRA SNIJEGA?!

Iako je zima već i do sada “pokazala zube”, prema procjenama i modelima kojima se služe meteorolozi iz Italije, a kako možete pogledati i na priloženoj slici, i mjesec februar mogao bi biti izuzetno hladan – a ako se to ostvari, mogle bi se pokazati tačne prognoze prema kojima se očekuje izuzetno duga i hladna zima.

Kraći predah mogao bi doći do kraja ovog mjeseca, iako popularna meteo stranica Vremenska prognoza za HR i BiH svakodnevna upozorava da bi i sedmica pred nama trebala biti prilično hladna.

– Svakako treba upozoriti na jak vjetar, posebno na Jadranu Hercegovini te obalnim dijelovima Crne Gore i Albanije. Isto tako na snježne padavine, koje uz kombinaciji s vjetrom, pogotovo u gorju regije mogu izazvati lokalnu pojavu snježne mecave. Što se tiče nizina Bosne, kopna Hrvatske, Srbije, sjevera Crne Gore i Albanije, tu se uglavnom očekuje snijeg. U Makedniji susnježica te snijeg. Očekuje se stvaranje snježnog pokrivača u prosjeku od 3 do 20, ponegdje i do 30 cm do kraja srijede, a u gorskim dijelovima naše regije mogući su snježni smetovi i do 2 metra, čak i više – budući da se tamo očekuje da će pasti od 20 do 50 cm novog snijega. Manje snijega se očekuje u Hercegovini, zaleđu Dalmacije, priobalnim dijelovima Crne Gore, gdje lokalno moze biti do 5 ili najviše do 10 cm snijega. Jug i jugoistok Hercegovine – kombinacija kiše i snijega, lokalno koji cm snijega – navodi se u prognozi spomenute stranice, prenosi “Doznajemo“.

