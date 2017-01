“Žena je pred nama živa gorjela, zapomagala, vikala, a mi joj nismo mogli pomoći. U životu sam vidio svega, ali ovo”

Identitet sugovornika, po njegovoj želji, ne iznosimo. Posvjedočio je da je žena u dobi od 72 godine bila u staji kada je buknuo požar, a kako je sijeno bilo uokolo, tako se ona za tren našla doslovno u vatrenom okruženju iz kojeg nije mogla izaći, piše “Zadarski“.

– Jauci, zapomaganja, krici. Zavukla se jadna u sam kantun staje, vatra joj se približavala a mi nismo mogli kroz vatru da joj pomognemo. Živa je gorila. I to je trajalo… kao za neki dišpet je beskonačno trajalo. Ja sam, zapravo nas nekoliko, pokušavali nešto učiniti, dovlačili smo vodu, pokušavali vodom napraviti barem neki prolaz do nje. Uzaludno. Vatra je bila visoka, viša od dva metra. Da smo ‘uletjeli’ unutra bili bismo i mi izgorjeli – pričao nam je sugovornik, jedan od prvih koji je vidio požar, a ubrzo se tu okupila nekolicina mještana.

Riječ je o malom zaseoku Mitrovići u mjestu Raštane Gornje.

– Možete li zamisliti da su već vatrogasci bili došli i gasili požar, a ona je još bila živa i zapomagala. Jako je zapomagala, molila, vrištala od bolova. Slušaš to i ne možeš ništa, a sve se nadaš da će vatrogasci uspjeti… To je grozota koliko je to njezino zapomaganje trajalo, vidio sam ruku iz tog ćoška koju je stalno dizala očekujući da će je neko izbaviti… U životu sam se nagledao svačega, vidio krvi, nesreće, ali ovo… da ti ljudsko biće pred očima gori, da ga proždire vatra, a ti ne možeš ništa unatoč svim pokušajima… Nisam spavao cijelu noć od šoka – rekao nam je naš sugovornik.

Policija je izvijestila da je u četvrtak navečer oko osam sati u Raštanima Gornjim izbio požar na staji sa sijenom u vlasništvu 77-godišnjaka, te da je nakon gašenja požara u staji pronađeno izgorjelo tijelo 72-godišnjakinje koje je prevezeno u bolnicu radi obdukcije.

Požar je izbio 15-ak minuta prije osam sati, mještani su reagirali i pozvali službe, ali za ženu je ipak bilo prekasno. Stigla je policija, Hitna pomoć, a vatrogasci su iz JVP Biograd došli sa tri vozila i šest djelatnika, te iz DVD Sv. Filip i Jakov sa još dva vozila i pet vatrogasaca.

Suprug preminule žene, 77-godišnji Dušan Mitrović, bespomoćno je obilazio goruću staju dok mu je žena živa gorjela unutra. Stigao je i sin. Zorka i Dušan imaju troje odrasle djece koja ne žive sa njima. Zorka i njezin suprug živjeli su u kući sa suprugovim bratom, no za Zorkin tragičan život znaju svi u mjestu – često je pila i sama lutala.

– Zorka je bila bistra, sve je razumjela i svih prepoznavala, ali na žalost nije mogla bez alkohola. Bila je više pijana nego trijezna. O braku ne možemo govoriti, to su privatne stvari, ali ona je praktično bila sama. Usamljena. Inače je rodom iz Škabrnje. Kakva god da je bila, nije zaslužila da umre u tako strašnim mukama – rekao nam je stariji mještanin Raštana Gornjih, dobar poznanik pokojne Zorke, njezinog supruga i njihovo troje odrasle djece od kojih niko nije živio u Raštanima.

Obdukcija će se obaviti u zadarskoj bolnici. Policijski očevid završen je u petak i utvrđeno je da se najvjerojatnije radi o nesretnom slučaju – žena je požar izazvala paleći svijeću ili šibicu. Ona je inače često boravila u ‘crnoj kužini’ pokraj kuće, te neke svoje stvari držala i u staji gdje je bilo sijeno.

O nesretnoj ženi u Raštanima u petak je pričalo cijelo mjesto, ‘rekapitulirajući’ desetljeća njezina usamljeničkog života kojega je vodila, te najviše o užasnoj bolnoj smrti koja ju je snašla.

