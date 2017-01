PODIVLJALI STAFORDI NASRNULI NA TRUDNICU I NJEZINU KUJICU U AUTU: “Iščupali su kuju Ginu iz auta i počeli je komadati pred mojom ženom…”

Dva staforda koja već duže vrijeme ulijevaju strah u njihovu naselju u Uljevića ulici, u kojoj živi više od dvadeset porodica, tog su dana, oko 17:50, napala Dinu, koja je u 37. sedmici trudnoće, i njihova psa mješanca, piše “Slobodna Dalmacija“.

I dok se Dina, koja je gotovo pred porodom, jučer oporavljala od velikog šoka koji je doživjela, Ratko je smogao snage da ispriča kako se dogodio incident ispred njihove porodične kuće.



Iščupali Ginu

– Supruga je bila na ginekološkoj kontroli u Kaštelima. S njom je u pratnju otišla prijateljica, koja također živi u Arbaniji, a povela je i psa. Nakon povratka iskrcala je prijateljicu i nastavila put kući. Kada je stigla i parkirala se, pozvala me je da joj pomognem iznijeti neke stvari koje je kupila za rodilište. Noseći vrećice krenuo sam put stana, a ona je ostala iza mene.

U trenutku kad je Dina zatvarala auto, ugledao sam Nikolinu Jovanović, koja stanuje tri kuće dalje od naše, kako vodi svoja dva staforda bez povodca i brnjice. To mi nije slutilo na dobro pa sam je upozorio rekavši: “Nikolina, žena mi je iza mene i pas mi je u autu!”

Nije uspjela uopće odgovoriti, a stafordi su kao munja zaobišli mene i krenuli prema supruzi. Jedan je skočio na nju, a drugi je ugledao našu ljubimicu Ginu u autu, jurnuo tamo te je sumanuto napao – kazuje Ratko, držeći za ruku svoju suprugu koja od suza nije mogla izustiti ni riječi. Trudna supruga, na sreću, nije povrijeđena, jer stafordi su se okomili na njihovu kuju.

– I tada je nastao pravi horor, triler koji nam se neprestano vrti u glavi, te zbog kojega oka nismo sklopili od ponedjeljka – dodao je Ratko, te nastavio:

– I drugi pas je uletio u auto. Iščupali su kuju Ginu vani te su je počeli “komadati”. Dina je vikala. Dotrčao mi je otac iz kuće i starija kćerka. Nastala je prava panika.

Nastojali smo staforde udaljiti, no oni su skroz podivljali i to je bilo teško. Još nam nije jasno kako se Gina istrgnula iz njihovih ralja i otrčala u stan. Dok se taj prizor zbivao, Nikolina se držala za glavu i sve to promatrala. Od ljutnje je jednog staforda svom silinom udarila nogom u trbuh i to je bila jedina njezina reakcija – kazuje Ratko.

Neprestani napadi

Nakon što je napad ipak zastao, Ratko je nazvao Hitnu medicinsku pomoć i policiju, koji su ubrzo došli na mjesto incidenta. Pružili su pomoć Dini, te je medicinska sestra zamotala Ginu kako ne bi iskrvarila prije nego je pregleda veterinar. Policajac Ante Ćudina, kaže Ratko, bio je u šoku kada je vidio koliko je krvi bilo u autu, te od njega do kuće i u stanu. Svi su se čudili kako su Dina i Gina uopće ostale žive – veli Ratko.

Ogorčen je ponašanjem vlasnice staforda Nikoline Jovanović. Nisu joj, tvrdi Ratko, to prvi incidenti. Naime, ona se tek prije godinu dana doselila u Arbaniju, kod momka koji je trenutačno na brodu, a prije je živjela u Slatinama. Ni tamo nije vodila računa o svojim psima pa su se slični incidenti događali i u Slatinama.

Dakle, kaže Ratko, ovo nije prvi put da ti psi napadaju ljude i ostale pse u susjedstvu. Zbog toga Nikolina ima više kaznenih prijava. Lani u februaru ti su psi napali sedamnaestogodišnjakinju pokidavši joj tetive na ruci.

Susjedi u Arbaniji su u strahu. Niko više ne prolazi Uljevića ulicom. No, Nikolinu to ne brine. Oglušuje se na sva upozorenja.

– Mogao sam ostati bez supruge i djeteta zbog njezine nebrige. Zar mora pasti mrtva glava da se trgne – oštro će Ratko.

Vjeruje da će ovaj put policija stati na kraj njezinu neodgovornom ponašanju.

– Stanovnici naše ulice samo žele normalno živjeti – zaključuje Ratko.

Prekršaj ili kaznena prijava

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su kako im je slučaj napada dva staforda na trudnicu prijavljen. Za sada je sigurno da će njihova vlasnica dobiti najmanje optužni prijedlog zbog prekršaja, ali postoji mogućnost da nakon završetka istrage protiv nje podnesu i kaznenu prijavu.

Nastavlja po starom

Do Nikoline Jovanović nismo uspjeli doći. Navodno niko od susjeda s njom ne razgovara, pa nemaju ni broj telefona. Ratko kaže da ih uopće nije nazvala za izvinjenje. Unatoč incidentu, susjedi kažu da su je jučer ponovno vidjeli kako vodi staforde bez povodca i brnjice.

Teške povrede

Gina je dva dana bila na hospitalizaciji u Veterinarskoj stanici u Splitu. Povrede su teške, a veterinari kažu da je čudo što je uopće preživjela.

