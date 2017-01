Muškarac umro zbog upale pluća

Laboratorijskim analizama utvrđeno je da je čovjek u tijelu imao virus gripa tipa A /sezonski grip/, prenose hrvatski mediji. Ovo je, od početka epidemije gripa u Hrvatskoj, drugi smrtni slučaj u Zagrebu u kojem je dokazan virus gripa i sa dva slučaja iz Splita, broj smrtno stradalih od gripa u Hrvatskoj se penje na četiri, javlja “Srna”.

Prema najnovijim pokazateljima, u Hrvatskoj do sada ima 8.200 zvanično prijavljenih slučajeva gripa. Za razliku od prošle sedmice, broj oboljelih od gripa u dobi od pet do 14 godina života povećao se dva puta, isto kao i u dobi od 15 do 65 godina. Grip ne jenjava, epidemija je i dalje prisutna i očekuje se da će intenzitet gripa biti isti, najverovatnije do kraja februara.

loading...

Facebook komentari