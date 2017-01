Srbija: Prve žrtve smrzavanja u okolini Niša

Ovo su prve žrtve zime u Nišavskom okrugu gdje, osim saobraćajnih, do sada nije bilo većih problema, javlja Anadolu Agency (AA).

Kako su za Anadolu Agency potvrdili u niškoj policiji, uviđaj je još u toku o uzroku smrti muškaraca, za koje mediji u Srbiji navode da su otac i sin od 88 i 64 godine, a biće potvrđen po njegovom završetku.

Tokom nekoliko uzastopnih ledenih dana, kada u Nišu nije bilo toplije od -10 stepeni, poledica je napravila mnogo posla niškoj Hitnoj pomoći kojoj se zbog povreda javilo na stotine pacijenata iz grada i okoline.

Kako su saopštili iz ove zdravstvene ustanove, u protekla 24 časa njeni ljekari zbrinuli su ukupno 320 pacijenata, a najčešće tegobe bile su povišena temperature, hipertenzija, bolovi u grudima, ali i prelomi i druge povrede.

“Veliki je broj padova zbog klizanja na ledu sa posljedičnim povredama glave i ekstremiteta“, kažu u Hitnoj pomoći.

Vozačima sanitetskih vozila, kao i taksistima i vozačima autobusa, smetaju još neočišćeni kolovozi.

“U gradu je u pojedinim ulicama otežan pristup našim vozilima zbog poređanih automobila i snijega“, požalili su se u Hitnoj pomoći.

A na obavezu građana da očiste snijeg ispred svojih lokala, kuća i zgrada podsjeća Komunalna policija u kojoj ističu da oni koji to ne učine mogu dobiti prekršajni nalog i kaznu od 5.000 dinara (oko 40 eura) za fizička, do 50.000 dinara (oko 400 eura) za pravna lica.

Nišava u djelu korita kroz grad nije zaleđena, a led se hvata samo uz ivicu obale. Parčad leda kroz vodu, pa ni temperatura od -10 stepeni, ipak ne odvraćaju kajakaše od treninga u samom centru grada.

Sudeći prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, većih problema sa Nišavom ovih dana neće ni biti, ali je na Jablanici i Toplici zabilježena pojava djelimičnog do potpunog ledostaja sa tendencijom povećanja debljine leda.

Hidrometeorološki zavod za danas poslije podne, tokom noći i sutra ujutru najavljuje nove padavine i 5 do 10 centimetara novog snijega u većini krajeva Srbije, a za Niš temperaturu od -15 do -10 stepeni u srijedu, ali nešto prijatnije vrijeme od -15 do –2 stepena u četvrtak.

