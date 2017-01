Nikola ostavio milione u Dubaiju i došao živjeti u drvenu kućicu usred šume: ‘Nemam nikakav bankovni račun, niti ga želim’

Naime, prošle godine u veljači osnovao je Plivački klub ‘Orahovica’ u kojem danas trenira više od 150 djece iz Orahovice i svih gradova i mjesta njene okolice. Na otvorenju kluba, samo zbog Nikole, projekt su došli podržati Dubravko Šimenc, Aleksej Puninski, Ivana Brkljačić, Stjepan Božić, Nenad Sudarov, a svoju su podršku još dali Gordan Kožulj, Ana Sršen i mnogi drugi veliki hrvatski sportaši.

Ono što je najvažnije Nikola više nije samotnjak. Potpuno se socijalizirao uz pomoć ljudi koji vole i poštuju, a njih je u Orahovici svakim danom sve više.

– Jako volim svoju prirodu u Kokočaku, no zbog obveza u Plivačkom klubu više sam u gradu, nego tamo. Upoznao sam divne ljude koji su mi dali novi motiv za rad kako u klubu tako i u samoj društvenoj zajednici, no nažalost upoznao sam i onu drugu stranu kakvu ima svako društvo gdje god dođeš. I ovdje ima zavidnih, ljubomornih i zlih, no svjestan koliko radim i što želim i kakvi su ljudi kojima se okružujem i to mi ja najvažnije – kaže Nikola koji danas ima i djevojku u Orahovici i često su zajedno u njenom stanu ali i u Kokočaku. Nikolu se vidi na kavi u kafićima, šetnji gradom, druženju s građanima posebno na manifestacijama gdje je više nego aktivan sa svojim klubom. Okrenuo je svoj život, no kako kaže nije zaboravio svoju kućicu u kojoj i dalje svakodnevno traži potreban mir i duševnu snagu. Gradnju je gotovo dovršio.

– Moj projekt u Kokočaku ide prema planu. I dalje želim napraviti onako za sebe samodrživu proizvodnju raznog bilja, dakle onoliko koliko je meni potrebno za život. Isto tako, nabavio sam jednu kozu za mlijeko, potom imam jednu košnicu s pčelama zbog meda, imao sam zečeve i kokoši, sada trenutačno i guske, mačke i psa. Kažem, sve je to u minimalnom broju i za moje potrebe. Što se tiče svih poslova sa životinjama, sve to radim prvi put, nikad se s tim nisam susretao. Educiraju me roditelji mojih malih plivača pa sam tako naučio vrcati med, musti kozu i drugo – kaže Nikola.

Plivački klub, djeca i roditelji, ljudi s kojima radi, dali su mu novu snagu i on danas sve čini za svoju novu sredinu, ‘borićevski’ prepoznatljivo – samo i isključivo volonterski.

– Ja nemam nikakav bankovni račun, niti ga želim. Radim sve ovo kako bih svojim znanjem pomogao djeci i mladima da se prepoznaju u bilo kojem sportu. Dakle, svi radimo u Plivačkom klubu “Orahovica”, ali ja paralelno s djecom treniram atletiku i druge individualne sportove. U suradnji s orahovačkom srednjom školom i profesorom Goranom Hribarom dolazim do vremena koja postižu mladi sportaši i tako ih usmjeravamo. Evo, već idući tjedan idem s određenim brojem djece na državno atletsko natjecanje, a već sam uspostavio suradnju s Atletskim klubom “Slavonija Žito” iz Osijeka u kojem će naša djeca koja pokažu potencijal dobiti priliku za ozbiljno bavljenje tim sportom, a već sada prema rezultatima imamo djecu za državni vrh. Prvenstvo Hrvatske u plivanju za mlađe uzraste, na kojem će nastupiti plivači iz Orahovice, bit će krajem siječnja i to će biti, siguran sam, pravi pokazatelj koliko su orahovačka djeca talentirana. Meni nije važan uspjeh kluba nego djeca koja u njemu rade, njihov razvoj i uspjeh – kaže Nikola, piše Glas Slavonije.

loading...

Facebook komentari