“Zaljubio sam se u učiteljicu i s njom dobio sina. Niko mi nije htio dati posao pa sam postao stočar u Lici”

Ne ide mu lako, jer se mora nadglasavati s bučnim motorom VW-ova kombija, koji gotovo cvili dok nas stiješnjene u njegovoj kabini, smrznutim putem koji mu je bura već skoro otela i predala zasnježenoj planini, vozi prema Visuću. Tu, na 901. metru uspona na ličku Plješivicu, čekaju nas Josip zvan Ćole i Franjo – Gringo, četvrti, odnosno deveti Barišin brat koji se gore brinu o dvjesto krava, ličkih buša i nešto boškarina. Njihov OPG formalno glasi na Barišu, jer na nekoga mora, no sva su trojica tamo jednako vrijedna. Na kraju, u farmerski posao krenuli su zajednički – bez ijednog kvadrata pašnjaka i bez ijednog stroja. Ovoj lijepoj priči prethodila je još jedna takva, ona o svećeničkom životu Bariše Dejanovića, piše Jutarnji.

Prošli život

Put od Gospića nije dug, ali stari kombi i snježni dan dat će Bariši sasvim dovoljno vremena da se vrati u svoj prošli život. Kada se pozdravljao sa svojim biskupom Milom Bogovićem, dogovorili su da nijedan od njih u budućnosti ne govori o Barišinu dijelu života koji je toga trena upravo bio završio. Bariša od toga neće odustati ni danas, što nevoljko prihvaćamo.

Rođen je u Velikom Skočaju, selu koje se nalazi s bosanske strane brda u koje se penjemo, administrativno pripada Bihaću, ali slunjskom dekanatu i gospićkoj biskupiji, u kojoj će kasnije Bariša službovati.

– Bio sam najmlađi od jedanaestero braće i sestara, a kada sam odlučio da ću postati svećenik, išao sam u šesti razred. Iz dva razloga, ljubavi prema Bogu i narodu. Upisao sam Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Zadru i nakon toga pet mjeseci plakao. Teško mu je pala odvojenost od mnogobrojne obitelji, u tom periodu od tuge nisam mogao ni učiti. No, to me samo očvrsnulo. Završio sam gimnaziju, pa školovanje nastavio u Rijeci, upisao sam teologiju na Filozofsko-teološkom fakultetu. Prva služba mi je bila u Lovranu, tamo sam bio đakon, pa sam onda postao kapelan u Gospiću – otkriva bivši svećenik Bariša.

Deset godina župnik

Sljedećih deset godina službovat će kao župnik u Bilaju, Ribniku, Trnovcu, Ličkom Novom, Brušanima i Josipdolu. Nadbiskupu Mili Bogovću bio je ceremonijar te predstojnik Odbora za pastoral Roma u biskupiji. Radio je ono što je posao svakog dušobrižnika, a uz to predavao vjeronauk u tri škole i obnavljao četiri župne crkve uništene u ratu. U tom periodu dogodila mu se prometna nesreća koja ga je natjerala na preispitivanje.

– Stao sam nekoj ženi na pješačkom prijelazu i u stražnji dio mojeg vozila me udarilo drugo. Nije to bio jak udarac, ali sam valjda bio u nezgodnom položaju pa sam ozlijedio kralježnicu. Kraće vrijeme ostao sam paraliziran. Ležao sam u krevetu i razmišljao – zar ću ovako završiti? Srećom, sve se povratilo, izbjegao sam operaciju, ali sam se zapitao: jesam li se za to spremao cijeli život? Nekako sam tada poželio da ne ostarim sam – prisjeća se Bariša.

Nekoliko godina kasnije znao je da neće. Fatalni susret dogodio se u zbornici Strukovne školi u Gospiću. On je predavao vjeronauk, a Ivanka hrvatski jezik i književnost.

– Kako se dogodilo? Heh, pa nema tu čarobnog štapića. Jednostavno se dogodilo. I dobili smo sina – kaže vedri Bariša.

Odluka da napusti svećenstvo bila je, priznaje, teška, ali drukčija nije mogla biti jer, kaže, nije želio nikome lagati, pa je odlučio reći i ocu biskupu da je postao “djed”. Taj susret je bio, dodaje, poput oca i sina.

– Dobio sam sina. Ja ne želim nikoga lagati – baš tako sam mu rekao. Njemu je bilo žao, jer me zavolio. I meni je bilo, ali drugog načina nije bilo – kaže Bariša.

Tome je prošlo desetljeće, nakon Roka rodio se i Luka. Bariša i Ivanka vjenčali su se svjetovno, crkveno će kada Vatikan razriješi Barišu. Do tada je i dalje formalno svećenik, ali bez službe.

loading...

Facebook komentari