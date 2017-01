Poruka iz Vodovoda: Nema vode, ima leda, pijte viski!

Recite di je smrzlo? Gospođo moja, nisam još čuja za kvar na solinskom Japirku, no zvoni mi cili dan. Evo spustim jednu slušalicu, zvoni iz druge – zadihano, nakon našeg upornog telefoniranja više od pola sata, napokon nam se i javio službenik na telefon Dežurne službe splitskog Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Naime, pritužbe građana Splita i okolice kako tijekom subotnjeg jutra ostaju bez opskrbe pitkom vodom zaredale su se i u našoj redakciji, jer kako nisu mogli dobiti na telefon dežurne iz Vodovoda, rješenje problema, što brže otklanjanje kvara, tražili su i od nas. A mi naravno od Vodovoda i kanalizacije, od dežurne službe koja je korisnicima njihovih usluga na raspolaganju 24 sata!

Kad se konačno javio dežurni, u svom nam je monologu iznio svu nemoć službi koje su ipak trebale biti spremnije za najavljivanu hladnoću.

– Što da vam kažem, zovu svi, i sa Kile, i sa Marjana, Kaštela, Pazdigrada… Zamrzlo je svugdi, nema odakle nismo primili prijavu… I ove kvarove bi vam mi otklonili u roku dana, a sada što reći. Smrzlo je, nema vode. Evo da ljudima i pošaljem cisternu, voda će u njoj smrznut. Imat će leda, kockice leda za u viski – pokušao nam je opisati stanje koje je vladalo na terenu, te se reflektiralo i u njihovoj dežurnoj sobi, službenik Vodovoda i kanalizacije d.o.o., davši tako i savjet što napraviti dok se kvarovi ne otklone.

– Pedeset godina se ovo nije dogodilo, panika je zavladala. Zovu svi, pomoć šaljemo, no nemoćni smo. Čudo je od kvarova…. Gospođo moja, to je to! A što će tek biti kada se cijevi odmrznu, pišat će na sve strane…

Sinjani i Cetinjani uglavnom su bezbolno proživjeli špicu najnovijeg hladnog vala koji je stigao u noći na subotu i pošteno pokazao zube. Najgore posljedice nanijeli su udari bure zbog kojih su porušeni novi električni stupovi i pokidani vodiči na dalekovodima i niskonaponskoj mreži, dok je zbog velike hladnoće došlo do smrzavanja nezaštićenih vodovodnih instalacija, pa je dio potrošača ostao bez vode iz slavina.

Na Vagnju -20

Hladnoća u noći na subotu bila je najveća izmjerena u ovoj godini. Na meteorološkoj postaji DHMZ Sinj u Glavicama u subotu u 7 sati izmjereno je -10 stupnjeva Celzijevih. Dva sata ranije na mjernim postajama Županijskih cesta u Vrlici je izmjereno -10 stupnjeva, u Bisku -11 i u Kamenskom -13 stupnjeva.

Mještani Zelova izmjerili su između -17 i -20 stupnjeva Celzijevih. Jednako niskih -20 je izmjerio i Davor Žanko na Trnovim poljanama na Vagnju, koji nam je kazao da su mu se, unatoč zaštiti, smrznuli voda i hidrofor.

Na cestama je stanje zadovoljavajuće, ali je potreban dodatni oprez, posebno kroz usjeke gdje je u noći na subotu bio velik broj odrona kamenja. Na području Zelova, Maovica i tijaričkog kraja snažna bura stvara snježnu mećavu i nanose na kolnicima.

– Smetovi se stvaraju uvijek na istim mjestima: na Zelovu u Baraća i Gabrića, na dva lokaliteta u Gornjim Maovicama te u zavjetrinama na dionici državne ceste Tijarica – granični prijelaz Kamensko i županijskoj cesti Tijarica – Aržano.

Zbog toga na te dionice svakih 2-3 sata pošaljemo ralice da raščiste ceste, pa nema zastoja u prometu – kaže Nediljko Živaljić iz sinjske Nadcestarije Županijskih cesta.

Iako su u petak sanirali većinu oštećenja na elektromreži, montere sinjskog pogona Elektrodalmacije u subotu ujutro dočekalo je brdo novog posla. Zbog novih snažnih udara bure došlo je do kvarova na dalekovodima koji opskrbljuju brdska naselja Rože, Voštane i Korita. Do kvara je došlo i na 10-kilovoltnom dalekovodu od Sinja do Vučipolja, pa su bez struje odstali dijelovi Sinja, Suhač, Čitluk, Karakašica, Bitelić, Vučipolje, Zasiok i Dabar. Tijekom noći nastao je novi kvar na dalekovodu kojim se strujom napajaju vrlička naselja Garjak, Vinalić, Ježević, Koljane i Laktac.

– Na terenu su pojačane ekipe, svi naši zaposlenici i sva raspoloživa mehanizacija. Zbog niskih temperatura imali smo problema s pokretanjem automobila, a iz istog razloga javljaju se problemi s funkcioniranjem hidrauličnih uređaja. Angažirali smo i sve kooperante i njihovu mehanizaciju, a u ispomoć nam je došla i jedna ekipa montera iz imotskog pogona naše tvrtke. Prioritet su nam dalekovodi, ali se paralelno radi i na otklanjanju kvarova na niskonaponskoj mreži – kaže Dražen Šabić, rukovoditelj sinjskog pogona Elektrodalmacije.

Neuobičajena hladnoća povećala je angažman i ostalih dežurnih službi. Prema riječima dr. Jakova Škare, voditelja sinjskog odjela Hitne medicinske pomoći, posljednjih dana broj pacijenata koji od njih traže pomoć povećao se za više od trećine. Pune ruke posla imali su i sinjski vatrogasci. Oni su uklanjali porušena stabla u Rudi, Hrvacama, Sinju i Glavicama, gasili požare, a izvlačili su i s kolnika iskliznula motorna vozila.

Štete će se tek zbrajati

Iako se štete od bure još nisu počele zbrajati, vidljive su na svakom koraku. Uništeni limovi, nadstrešnice, automobili i srušeni borovi sadašnje je stanje na ulicama u Makarskoj i okolnim mjestima, a dežurne službe predviđaju kako će biti još problema. Kako smo doznali od djelatnika Gradskog centra Osejava Makarska, najjači udari bure zabilježeni su u petak, i to brzine čak do 150 kilometara na sat.

Uz materijalne štete, stanovnici mjesta Drašnice, Igrane i Živogošće bore se s nestankom električne energije, a stanovnici Velikog Brda i Krvavice su zbog puknuća vodovodnih cijevi zbog hladnoće ostali i bez vode.

– Na cijeloj Makarskoj rivijeri bilo je stotinjak intervencija vatrogasaca, a oko pedeset intervencija bilo je na području grada Makarske – doznajemo od Dražena Glavine, zapovjednika DVD-a Makarska.

Orkanska bura je napravila štetu i na nekoliko automobila, a čak je na parkiralištu jedne privatne tvrtke prevrnula kamion.

– Još uvijek nitko ne može prognozirati kolike su štete od bure, a stvarno stanje moći će se utvrditi tek po završetku ovog nevremena – govori Glavina koji kaže kako je u Makarskoj bilo i jačih bura od ove, ali sa sigurnošću tvrdi da je ova najhladnija.

loading...

Facebook komentari