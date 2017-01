VANREDNA SITUACIJA: ZAVEJANA 103 SELA

Lokalni putevi na Pešteri i planinskim dijelovima u toj općini su neprohodni. Zamjenik predsjednika Općine Sjenica Mikailo Kaličanin je rekao da je zbog jakog vjetra i smetova koji se stvaraju blokirano više od sto sela.

– Zbog velikih smetova 103 sela su zavejana, u kojima živi oko 10.000 ljudi. Sve su mašine na terenu teško se probijaju do centara, ali se nadamo da ćemo sve to završit u naredna dva, tri dana. Mašine smo poslali u mesnima zajednicama, Kladnica, Lopiže, Gonje, Vapa, Štavalj, Rasno, Duga Poljana, Trijebinje, Bare…, rekao je Kaličanin, dodavši da nisu prohodni ni regionalni putevi preko Pešterske visoravni, javlja Anadolija.

U raščišćavanju lokalnih putnih pravaca pored općinskih službi angažovane su i mašine privatnih firmi. Magistralni putni pravac od Sjenice ka Novom Pazaru i Novoj Varoši je prohodan ali je zatvoren za kamione i šlepere. JP „Putevi Srbije“ obavještava javnost da su zbog loših vremenskih uslova, niskih temperatura, poledice, slabe vidljivosti, jakog vjetra i snježnih nanosa, mogući zastoji i obustave saobraćaja na dionicama državnih puteva prvog i drugog reda.

– Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara čine sve da se saobraćaj na svim putnim pravcima odvija normalno. Vidljivost je na pojedinim mestima veoma slaba, udari vetra su preko 100 kilometara na sat, a dodatni problem prave šleperi, kao i nesavesni vozači koji su na put krenuli bez zimske opreme, ukazuju iz Puteva Srbije.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike i lance, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Veći dio Srbije kao i regiju Sandžak od juće je zahvatio hladni talas sa temperaturama preko minus dvadeset stepeni Celzijusa. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) Srbije je izdao upozorenje o veoma niskim temperaturama do srijede, 11. januara, na području Srbije prema kojem se očekuje veoma hladno (ledeni dani), jutarnja temperatura od -18 do -10 stepeni Celzijusa, lokalno i niže, u planinskim predjelima oko -25, najviša od -12 do -5. Od četvrtka temperature će biti u porastu.

