Tihi heroji na ulicama Skoplja: Pomoću starih kolica do dnevnice od pet eura

Radi teške ekonomske situacije u Makedoniji, mnogi nezaposleni traže načine kako da radom na ulici zarade nešto novca i prehrane porodice. Uprkos izuzetno niskim temperaturama, pojedini stanovnici Skoplja dane provode gurajući robom natovarena kolica, a mjesto gdje najviše čekaju na posao je Stara skopska čaršija, gdje služe lokalima ali i običnim građanima za dnevnicu od oko pet eura.

Na samom ulazu u čaršiju reporter Anadolu Agency (AA) nailazi na grupu radnika mlađe i starije dobi koji u redu čekaju da nekog usluže svojim kolicima, koja su se i u srednjem vijeku koristila kao sredstvo za prijevoz robe. Danas su izrađena od drveta, ali su pričvršćena željezom.

Mnogi od onih koji se godinama bave tim poslom naučili su ga cijeniti, prihvataju sudbinu i zahvaljuju Bogu što još uvijek mogu raditi. Ističu da je Stara čaršija najbolje mjesto za zaradu, ali da ni zarada nije više kao što je ranije bila.

Zekir Loki (56), koji se ovim poslom bavi već 18 godina, dnevno radi deset sati. Ističe da su kolica, koja je platio 70 eura, njegov život jer pomoću njih uspijeva prehraniti svoju porodicu u kojoj je on jedini zaposlen.

“Ovim kolicima prevozim mnoge stvari, kako robu tako i željezo. Dnevno zaradim oko 300 do 400 denara (4 do 6 eura, op.a.) ali ranije, dok je ovdje bila autobuska stanica zarađivali smo mnogo više”, kaže Loki.

Ističe da se njegova kolica moraju održavati i na tome dosta radi, jer se često desi da mu se točkovi pokvare dok kolica gura kaldrmisanim ulicama starog dijela Skoplja.

“Ranije sam obavljao fizičke poslove, ali je kasnije taj posao stao tako da sam odlučio kupiti kolica pomoću koje zaradim zalogaj hljeba, jer ni djeca nemaju gdje raditi, tako da sam primoran nešto raditi. Cijelo tijelo me boli, već se 18 godina bavim ovim poslom, tako da nemam drugog izlaza”, rekao je za Zekir Loki koji je jedan od mnogih tihih heroja na ulicama Skoplja koji radi da bi preživio.

