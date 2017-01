METEOROLOG IZ TUTINA KOJI JE JOŠ PROŠLOG MJESECA NAJAVIO LEDENI TALAS: U iduća 2 mjeseca čeka nas…

I dok je većina državnih meteo zavoda prognozirala zimu topliju od prosjeka, jedan meteorolog-amater još prije više od mjesec dana prognozirao je ledeni talas koji nam je sad došao. Riječ je o čovjeku iz Tutina koji, navodno, dosad u 25 godina nikad nije promašio sa svojom prognozom za zimu….

Podsjetimo na taj tekst koji je, ponavljamo, star više od mjesec dana…

– Stižu nam ledene struje koje bi mogle donijeti debeli minus i snježne nanose veće od metra, tvrdi meteorolog Muhamend Ademović iz Tutina, koji već 25 godina praktično bez greške prognozira zimu na Pešteru, prenosi “Doznajemo“.

On kaže da poslije kišne jeseni obično slijedi i veoma snježna zima, što znači da Srbiju i ostatak regije moguće čeka nekoliko ledenih talasa koji bi zemlju mogli okovati snijegom i ledom.

Prema Ademovićevim tvrdnjama, može se očekivati da ove godine na Pešteru bude rekordan minus od čak 39°C ispod nule, koliko je u januaru 2006. izmjereno u mjestu Karajukića bunari.

“Dvije stvari jasno govore da će zima biti izuzetno hladna i snježna. Prvo primijećena je veoma hladna struja koja stiže u našu zemlju, a drugo, poslije kišovite jeseni poput ovo obično slijedi veoma snježna zima. Sve govori da će ovo biti najhladnija zima još od 2002. godine. Temperatura će biti u debelom minusu, dok će snježni smetovi dostizati od metar do metar i po. Možda padne i rekordnih -39 stepeni, koliko je 2009. godine izmjereno u Karajukića bunarima”, tvrdi Ademović.

On prognozira da bi ledeni period mogao trajati sve do marta, kada očekuje da zima popusti.

“Kada je kraj novembra ovako hladan, a u Tutinu i Sjenici je već minus 15 stepeni ispod nule, onda obično i ostatak zime bude takav. I ne samo to, očekujem da zima traje dugo, sve do marta”, navodi Ademović i prenosi vjerovanje stanovnika Peštera, da kada dobro rode žir i divlje jabuke, to je jasan znak jake zime, a to se dogodilo baš ove godine.

