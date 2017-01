Nesvakidašnja priča : Bježala je od terorista i na granici sa Srbijom zaustavio je policajac i promijenio joj život

Ali Nura Arkavazi, kurdska muslimanka, i pravoslavac Bobi Dodevski zaljubili su se ubrzo nakon što su se sreli na blatnjavoj granici početkom marta, a četiri mjeseca kasnije su se već vjenčali, prenosi agencija France press. Bobi se prisjeća kišnog dana kada je prvi put vidio Nuru na ničijoj zemlji između dvije države, dok je slučajno bio na dužnosti, jer je zamijenio smjenu sa kolegom, piše Avaz.

– To je bila sudbina – rekao je 35-godišnjak novinarima AFP-a uz šolju čaja u njegovom malom stanu u Kumanovu, gdje sada sretno živi sa svojom mladom suprugom. Nura (20) je iz Dijale, provincije u istočnom Iraku koji potresa nasilje. Mlada Iračanka navodi da su ekstremisti ISIS-a oteli njenog oca, inžinjera, i da su tražili hiljade dolara otkupa za njegov povratak. Izbjeglica iz Iraka i njen brat, sestra i roditelji su početkom 2016. godine napustili svoj dom i krenuli na dugo putovanje. Prešli su granicu s Turskom, zatim su čamcem stigli na grčko ostrvo Lezbos, odakle su ušli u Makedoniju.

Glavni cilj je, kako navode, bila Njemačka. Njena porodica je nastavila put ka Nemačkoj, ali je Nura odlučila da ostane u Makedoniji nakon što ju je pogodila amorova strijela.

– Imala sam jednostavan san da živim sa svojom porodicom u Njemačkoj – navodi ona i dodaje da nije ni zamišljala kakvo je iznenađenje čeka u Makedoniji. Kada je prvi put srela Bobija, Nura je imala visoku temperaturu i očajnički je željela da sazna da li će njena porodica uspjeti da pređe granicu sa Srbijom i nastavi put ka Njemačkoj. Balkanske zemlje su upravo počele da zatvaraju svoje granice za izbjeglice, pa je sudbina migranata koji su tada prolazili kroz Makedoniju bila neizvjesna.

Drugi policajci su je upućivali na Bobija jer je on dobro govorio engleski jezik, a on se pobrinuo da on i njena bolesna majka dobiju medicinsku pomoć i deke. – Rekao mi je da ne brinem i da će sve biti jako dobro u mom životu – prisjeća se Nura. Bobi, koji se razvodio dva puta, kaže da je znao da je pronašao nekog posebnog. – Kada sam prvi put ugledao Nuru vidio sam nešto dobro u njenim očima – navodi on.

Njih dvoje su narednih dana provodili više vremena zajedno, a on je vodio nju i njenu majku do lokalne pijace da kupuju hranu i odjeću.

