JEDAN DAN U ŽIVOTU IVANA PERNARA: ‘Prekinuo sam s djevojkom. Bila je dobra u srcu, ali je igrala psihološku igru koju je izgubila’

Pernar piše da se njegovi dani dijele na one kada ima Sabora i one kada nema. Ako taj dan ide na posao u Sabor, do tamo se vozi taksijem jer, kako kaže, za javni prijevoz treba dosta vremena, piše “Dnevnik“.

‘Ako je rasprava dosadna, pobjegnem iz Sabornice i družim se s učenicima’

Kada stigne na posao, najprije ulazi u svoj klub zastupnika. U sobi broj 67 rade dvije djevojke. Pravnica Martina, kaže Pernar, daje formu njegovim idejama i sadržaju.

‘Npr. kažem joj – napiši amandman na Zakon o PDV-u da se ne digne PDV ugostiteljima i ona ga napiše i preda. Ja ga onda samo branim, dakle ideja je moja, a izvedba je njena, ja kažem sadržaj, ona mu da formu. Dobra je i savjesna, nekad mi proturječi kada dođe do rasprave oko forme, ali joj uvijek popustim jer znam da je to njezin posao’, piše Pernar.

Druga zaposlenica, Jasmina, odrađuje operativne poslove, a i ‘dođe mu kao tajnica’ jer ga podsjeća na sastanke i obveze. Obje rade svoj posao kako treba, kaže Pernar, i s njima nikad ne ulazi u sukobe.

Nakon ulaska u sabornicu Pernar pregledava dnevni red i prijavljuje se za raspravu.

‘Ako je trenutačna rasprava dosadna, pobjegnem iz sabornice i družim se s grupama učenika koje dolaze u posjet Saboru. Svaki dan je druga škola. Ako je rasprava zanimljiva tada sam prisutan i u hiperfokusu, izlažem svoje stavove, te repliciram drugim govornicima. U 13.30 je pauza za ručak koja traje do 15 sati. Nakon toga se nastavlja nadmudrivanje u sabornici, opisuje svoj dan na poslu Pernar.

Kada je riječ o odnosu s kolegama iz Sabora, to nadilazi pripadnost stranci pa tako opisuje da voli popričati s ljudima iz svih stranaka.

‘Želim partnera koji će mi biti podrška, a ne opozicija’

Nakon dana u Saboru Pernar ide na druge dogovore.

‘Potom se nalazim s djevojkom koju trenutačno nemam jer smo prekinuli. Bila je dobra u srcu, ali je igrala psihološku igru koju je izgubila. Ne volim nadmudrivanje u privatnom životu, umoran sam od toga, treba mi partner koji će mi biti podrška, a ne opozicija. S kojim neću morati raspravljati, znao sam zezati djevojku, rekao bih joj – izađi na izbore, budi izabrana, pa ćemo onda raspravljati’, napisao je Pernar o svom ljubavnom životu.

Kući u Špansko ide javnim prijevozom. U to vrijeme mu se više ne žuri, pa često i popriča s ljudima u tramvaju.

‘60% želi samo pozdraviti, 35% o nečem zanimljivom razgovarati ili selfie napravit, a 5% su energetski vampiri od kojih gledam kako pobjeći. Kada nemam Sabora tada putujem po regiji i gostujem na televizijama, to su one priče iz BiH, najviše volim tamo ići. Ako vas nešto zanima, pitajte, odgovorit ću kad stignem’, pozvao je Pernar svoje fanove na Facebooku.

loading...

Facebook komentari