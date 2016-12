Zaposlenica Pošte u Dubrovniku izvrijeđala klijenta: “Jeste li muško ili žensko, poradite na

”Jako sam tužan. Upravo me je zaposlenica u pošti oslovila s “gospođo” i to joj nije prvi put. Kada sam je pitao zašto misli da sam žensko, nije joj bilo nimalo neugodno, nego me pitala: “A šta ste onda?” “Jeste li muško ili žensko?”, prepričao je stanovnik Dubrovnika, piše “Dubrovačkidnevnik“.

“I kao da joj nije bilo dosta tih uvreda, dodala je: “Morat ćete uraditi nešto po tom pitanju!”

‘Što? Da se operiram?'”, odgovorio je, šokiran što mu takvo nešto govori ispred desetak ljudi, na što je djelatnica nastavila.

“Meni se parate kao gospođa”

“Ne znam šta da vam kažem, ali se meni parate kao gospođa!?”, odgovorila je zaposlenica Pošte.

Neprihvatljivost ponašanja službenice tim je očitija kad se u obzir uzme činjenica da se Dubrovčanin koji je proživio neugodnosti u Pošti nosi s Klinefelterovim sindromom – genetskim poremećajem koji negativno utječe na rast testisa te može dovesti do smanjenja proizvodnje spolnih hormona testosterona. Usto, može uzrokovati smanjenu mišićnu masu, smanjenu dlakavost te povećane dojke.

Muškarac je dodao i kako su se ostali ljudi u Pošti smijali njezinim provociranju te da mu je od nelagode došlo da propadne u zemlju.

No, ništa od toga nije spriječilo djelatnicu Pošte da nastavi s verbalnim ubodima na temelju izgleda Dubrovčanina.

