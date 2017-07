Dodik: “U Sarajevu djeluju po sistemu ‘kadija te tuži, kadija ti sudi’, a ‘Vlasi’ su najbolji za osudu”

Dodik navodi da su pravosudne institucije na nivou BiH, prije svega, pod uticajem nekih zapadnih ambasada, predvođenih starom američkom administracijom, piše “Srna”.

“Oni su se upuštali u to da imenuju sudije, predsjednike sudova, članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, da određuju ko će biti tužioci. I kada sve to završe onda odlučuju da li neki proces treba ići u pravosudnu obradu i koji će tužilac to da radi”, rekao je Dodik za Radio Republike Srpske, povodom najave Tužilaštva BiH da će uložiti žalbu na odbacivanje optužnice protiv članova Komisije za referendum o Danu Republike Srpske.

Dodik kaže da se, kada je bilo vidljivo da on neće biti procesuiran zbog referenduma, onda otvori situacija u vezi sa “nekim verbalnim deliktom”, što govori o tome da se ovdje ništa nije promijenilo stotinama godina.

“Ljudi iz Sarajeva koji su zadojeni starom tradicijom muslimana na ovim prostorima djeluju po sistemu `kadija te tuži, kadija ti sudi`. Još ako si prema njihovoj terminologiji `Vlah`, onda si najbolji za osudu”, ističe Dodik.

Prema njegovim riječima, nije nepoznata činjenica udaranja na “prvake srpskog naroda na ovim prostorima, još od sječe knezova početkom 19. vijeka, pa sve do danas, podizanjem montiranih optužnica za svakog ko se drzne da štiti nacionalne interese, bez namjere da bilo kome drugom bude oduzeto bilo kakvo pravo”.

“Poruka je da se bude poslušnik i da se pokazuje servilnost na način da se radi suprotno interesima vlastitog naroda”, navodi Dodik.

On kaže da je sada evidentan politički uticaj iz Sarajeva na pravosuđe na nivou BiH, gdje je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u Sudu i Tužilaštvu BiH, Agenciji za istrage i zaštitu BiH i policiji “okupio najbliže rođake kojima se ne može suprotstaviti niko ni u Sarajevu, što se vidjelo u slučaju lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića”.

Dodik napominje da nije riječ samo o potrebi depolitizacije pravosuđa na nivou BiH, već da je problem to što je nakaradno postavljen sistem koji nema ustavnu osnovu i što to nije nešto što je proizašlo iz suverene volje tri naroda i dva entiteta.

“U suštini, kada vidite šta oni rade, to se uopšte ne razlikuje od inkvizicije iz 14. vijeka, kada je bila najrigidnija”, smatra Dodik.

On je podsjetio da od početka ukazuje na to da su pravosudne institucije na nivou BiH samo politički instrument.

“Možda će i da me tuže za priču o zelenoj transverzali. Evo, čuo sam da postoji zelena transverzala koja nikada u njihovim političkim koncepcijama ne prestaje da bude važna”, naveo je Dodik.

On je podsjetio da je bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić u Foči, kada je načelnik te opštine bio Zdravko Krsmanović, više puta govorio da treba rehabilitovati zelenu transverzalu.

“Hoće li neko možda da nam kaže da ne pomislimo slučajno, jer je to krivična odgovornost, ako neko u RS kaže da put Vardište-Višegrad, kako ga oni predlažu, nije rehabilitacija te zelene transverzale? Da li to znači da RS treba da šuti dok oni provode takve svoje planove?”, pita Dodik.

Predsjednik Srpske poručuje da će put biti građen u RS samo tamo gdje to odrede vlasti RS, a ne gdje neko drugi misli da to radi.

“Mi nismo protiv njih, ali ono što oni predlažu jeste protiv nas. Ako hoćete da napravite put, ipak morate da prihvatite odluke Vlade RS o putu koji će biti građen na prostoru Republike Srpske”, rekao je Dodik.

