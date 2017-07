Čović: “Izborni zakon će biti usvojen do kraja godine”

On je kazao da u ponedjeljak preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH te će tom prilikom boraviti u Briselu te će BiH morati imati neki revidirani plan reformi i aktivnosti vezano za obaveze na evropskom putu.

Advertisements

– Kod gospodina Izetbegovića ostali smo da tražimo zajednička rješenja jer smo naglasili da ima puno problema u funkcioniranju dvije stranke i to ne treba sakrivati.

– Sa Radončićem upravo suprotno kao i sa Dodikom jučer. Zaključak je da radimo ovih 14 mjeseci do izbora, a ne da ih koristimo kao da smo već u izbornoj kampanji koja će nas istrošiti – kazao je Čović.

On nije želio precizno odgovoriti na optužbe Izetbegovića da su se hrvatski ministri u VM povukli i nisu prihvatili Transportnu zajednicu a jesu predstavnici RS-a u Vijeću ministara. Kazao je da on nije predsjedavajući Vijeća ministara i da to treba pitati njega.

– Moj stav je da se nije smjelo desiti da znamo da je Trst 12. jula i da se igramo sa ugledom države da idemo na skupove a nemamo jasan stav Predsjedništva, Parlamenta, Vijeća ministara.



Izborni zakon

Čović je na pitanje oko izbornog zakona tvrdio da će on vrlo brzo biti usvojen u Domu naroda PS BiH.

– Vjerujem da će u 9. i 10. mjesecu biti i u Zastupničkom domu i ja vas uvjeravam da ćemo imati usvojen zakon. U PD nemamo većinu i na tome treba raditi. To će biti usvojeno, a koja će forma to je sad drugo. Meni je bitno da jedan narod ne bira drugom člana Predsjedništva i klubove naroda – kazao je Čović, prenosi “NAP“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari