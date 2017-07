Čović i Dodik u Mostaru: “BiH mora biti organizovana kao zemlja tri konstitutivna naroda”

Lideri stranaka ističu kako je njihova suradnja takva da i druge poziva da u ključnim pitanjima u BiH ujedine stavove na dobrobit svih.

Čović ističe kako je današnji sastanak rezultirao dosta sadržajnim razgovorima, navodeći kako je danas precizirano sve ono što bi trebali na različitim razinama vlasti raditi da bude ona bila potpuna te kako djelovati u vremenu preostalom do Izbora i kako djelovati na stabilizaciju odnosa u BiH.

“Ja bih rekao da je ovo najbolji put da se stabiliziraju odnosi u BiH. Razgovarali smo o jako mnogo tema, od funkcioniranja Vijeća ministara, Parlamentarne skupštine, nižih razina vlasti”, kazao je Čović.

Dotakli su se tema koje su se i prije stavljale u planove kao što je funkcioniranje Ustavnog suda i nekih drugih institucija BiH.

“Mi želimo da sve institucije u BiH rade sukladno ustavu BiH, da nema paraaktivnosti, a činjenica je da je u zadnje vrijeme sve više takvih aktivnosti, što se dalo primijetiti kroz određena ponašanja”, ističe Čović.

Dodik je naglasio kako se razgovaralo o veoma važnim strateškim pitanjima za hrvatski i srpski narod, te da HDZ i SNSD tu suradnju kroz operativno djelovanje na različitim pitanjima i pokazuju.

Dok se usuglašenost u BiH oko strateških pitanja ne postigne, kako je istaknuo, cilj je da se ti dijalozi vode u okviru partija i ličnosti njezinih organa.

“Raduje činjenica da ne odustajemo od onoga što je naš strateški interes, a to je da Bosna i Hercegovina djeluje u okviru Ustava i Daytonskog sporazuma i da se riješi nekoliko važnih pitanja za hrvatski narod, a to je reguliranje izbornog zakona i pitanje federalnog kanala na hrvatskom jeziku. S naše strane to su pitanja vezana za zakon koji se pokušava nametnuti kroz Savjet ministara i da se isključe stavovi Republike srpske, koji se moraju poštovati kroz odlučivanje na nivou Bosne i Hercegovine”, kazao je Dodik.

Što se tiče predloženog izbornog zakona od strane HDZ-a koji treba da uđe u proceduru, kako Dodik ističe on svakako ima njegovu podršku.

“Mi smo to vidjeli kao mogućnost da se poboljša u federalnom sistemu izbornom i pozicija Srba. To je korektan zakon i on je naprosto neophodan, imajući u vidu preglasavanja koja sve češće vidimo”, pojasnio je Dodik navodeći primjere iz RS-a gdje su odlučujuće glasove dali bošnjački glasovi.

Naglasio je kako se slaže s politikom HDZ-a BiH, koja je na neki način zajednički kreirana, a to je da BiH ima šansu da uspije i preživi sve izazove, ali ako uspije da dospije u status sistema koji znači da jednom narodu drugi narodi ne mogu birati predstavnika.

“Ništa nema normalnije od toga da hrvatski narod bira hrvatskog predstavnika, a da Srbi biraju svog predstavnika, kao i da Bošnjaci biraju svoga predstavnika”, zaključio je Dodik.

No, kako ističe, kroz Vijeće ministara pokušava se nametnuti zakon kojim bi Hrvati i Srbi bili samo poslušnici, te ustvrdio da se institucije i agencije u BiH zloupotrebljavaju, što je, kako je istaknuo vidljivo iz brojnih primjera među kojima je bilo i političko zatvaranje Fahrudina Radončića.

“Urušeni su odnosi potpuno. Čini mi se da je Bakir Izetbegović potpuno izgubio političku snagu i da mu je preostalo da se putem OSA-e i drugih segmenata sigurnosno- pravnog sistema koji on kontrolira, pokušava da se politički obračunava s predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda”, kazao je Dodik.

Kroz svoju zloupotrebu pravosuđa i tužilaštva doveo je, kako kaže, Dodik sistem do potpunog apsurda, uz koji je problem i predstavljanje Bosne i Hercegovine u EU bez usuglašenih stavova sva tri naroda.

Čović je naglasio kako Bosna i Hercegovina mora biti zemlja tri konstitutivna naroda, a da se na modelu pronalaska rješenja za sve još puno mora raditi.

“Bosna i Hercegovina mora biti organizirana kao zemlja tri konstitutivna naroda”, kazao je Čović navodeći kako će o tome sutra razgovarati i s bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem i liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem.

